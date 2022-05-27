«Пацифистам» мир нужен сейчас, а Донбассу был нужен и 8 лет назад

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27 мая 2022, 17:39 Анна Шершнёва

Острейшей темой для дискуссий с 24 февраля – начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины и защите республик Донбасса – остаётся необходимость «мир во всём мире» с «незалежной». Столько человеколюбия и пацифизма эфиры Интернета, ТВ и прочих СМИ не видели уже давно.

Хочу на примере одной истории показать, что мир нужен был, как воздух, ещё 8 лет назад, а не когда самопровозглашённая Украина получила достойный ответ на свои попытки доминировать из-под НАТО.

Эта фотография была сделана в 2016 году. Сделала её женщина, потерявшая на войне в Донбассе родного сына, вывезла в Россию единственную внучку — дочь погибшего — и младшую дочь. Втроём семья Героя Донбасса нашла пристанище в Новосибирске, нашла второй дом здесь.

История моя об Алексее «Токаре», указываю по просьбе родных только позывной, молодом мужчине, который до начала войны Украины против Донбасса жил в Черниговской области с семьёй. Родился он на Волыни, но корни имел из Донбасса и ростовской земли. Его дед был Донским казаком, родом из Ростовской области.

В пригороде Чернигова, где жила семья Алексея на момент зарождения «евромайдана», он ходил и объяснял знакомым бизнесменам и даже просто торговым людям, почему опасно подпитывать майданный сброд деньгами, поскольку уже тогда было понятно, что назревает война внутри страны. Он был очень корректен, культурен, спокойно разъяснял, но уже тогда на него кидались некоторые, обзывали «москалем», никакие не братья, что он придумывает, никакой войны не будет.

«Также и я поддерживала его взгляды, но на его и мои рассказы о братских народах − белорусах, русских, украинцах, ему в первую очередь, а потом и мне, грозили сообщить в СБУ, как незнакомые в общественных местах, так и некоторые соседи, даже забыв, что он приходил и помогал им по-соседски. У людей как помутился разум от постоянной пропаганды всех видов СМИ, и народ разделился ещё в 2014-м», − рассказывает мать Алексея.

Донбасс – отправная точка борьбы за Россию.

Перед приездом в Донбасс Алексей вывез в Россию жену и маленькую дочь, а сам поехал в Донецк, где служил в разведке. В Донецке он был с июня по ноябрь 2014 года. Где-то с ноября, как разъехались по домам часть из их группы, поехали вдвоём в Луганск. С его первым командиром «Нельсоном» матери пришлось общаться потом, во время поисков. «Когда ребята в Донецке разъехались, «Токарь» с одним из сослуживцев поехал в Луганск, где мы жили до 2004 года, перед переездом в Черниговскую обл. У него в Луганске было много знакомых, друзья. На мои просьбы уехать, ведь семья, маленький ребёнок, отвечал: «Мама, если не я так кто? Это моя земля, я защищаю свою землю. И знай, им нужна Россия», − рассказывает женщина.

Решение сугубо гражданского человека вступить в ряды ополчения Донбасса было твёрдым и не простым. В спорах с домашними говорил: «Мама, ты думаешь так просто стрелять в соседа, с которым недавно рядом жили, у которого тоже жена и дети, даже если он нацелился на меня? Я не убил пока ни одного человека, а задержали, да, вышли на нас обдолбанные, в невменяемом состоянии, даже не понимая где находятся», − это уже короткая весть с позиций. В человечности и доброте, желании защитить мир от злобы, чтобы его дети могли жить, иметь мирное и счастливое будущее, кто-то должен это сделать – это было первопричиной поступка защитника Донбасса.

При жизни Алексей живо интересовался историей, общался со многими историками, профессорами, известными людьми, которые разбирались в происходящем. Не раз в разговорах с роднёй он отмечал, что Украина может стать полигоном, где погибнет много людей, где будут защищаться границы России. Он говорил, что только вместе можно победить возрождающийся фашизм.

Шальной осколок в лёгкое прервал жизнь защитника Русского мира.

Мать искала «Токаря» больше месяца, всё время с середины декабря 2014 года он числился «без вести пропавшим». Женщина побывала и в Донецкой, и в Луганской областях. Видела, как в одних моргах плакали матери над своими сыновьями без разницы, с какой стороны воевали. Не могла его найти. Ездила в Ростов-на-Дону, где, как говорили, попадали на лечение некоторые тяжело раненые, но и там его не нашла. Возвращалась обратно в Луганск и плакала, чтобы найти его. Посоветовали обратиться в Министерство обороны ЛНР. Настойчивое и долгое ожидание закончилось разговором с командующим операцией по Дебальцево, позывной «Юстас». «Он попросил показать фото сына. Сказал, что видел и запомнил его, он погиб. Сказал, что он с представителями ОБСЕ проводили опознание в морге с какой стороны, кто воевал. И обратил внимание на Лёшу, он среди всех как-то выделялся, как исходил свет от него. Сказал, что погиб как герой», − не скрывает эмоций несчастная мать. Подробности о судьбе Алексея ей рассказали сослуживцы сына.

В районе Чернухино в январе 2015-го, в разгар освобождения Дебальцевского направления они ехали на бронетранспортёре, и один из них упал, Лёша сразу спрыгнул и помог ему подняться, они добежали, тот первый на ходу запрыгнул, а Лёша не успел, начался обстрел, сильный взрыв и массированный обстрел не дали бойцу сориентироваться, а далее шальной осколок прорвал лёгкое и моментально убил «Токаря». Их группа как раз замыкала Дебальцевский котёл. Как сказал командующий, они с успехом выполнили задание, потери были при этом не малые.

«В нашем роду Лёшин прадед, офицер, был награждён 2мя Георгиевскими крестами за мужество и отвагу в Первую Мировую. Прадеды воевали с честью во Второй Мировой, отец был три месяца в Чернобыле, как военнообязанный, ликвидатор аварии. Лёша погиб в конце января. Записали 31 января, когда его подобрали на поле боя и привезли в Перевальск казаки Донские. Лёша остался верен своему роду и народу, став в первые ряды воинства защищающего мир от нашествия фашизма», − делится хроникой преемственности мать героя Донбасса.

Похоронен Алексей «Токарь» на Аллее Славы в Перевальске, тоже сильно пострадавшем при боевых действиях городке ЛНР.

А год спустя, в 2016 году, мать Алексея и его дочь попытались этим фото привлечь мировую общественность, чтобы прекратить войну в Донбассе, которую продолжала нелегитимная власть Украины против этой тогда ещё части народа страны, не признавшего свержение действующей власти.

Липовый пацифизм либерды.

Начало спецоперации ВС России по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины стали для родных Алексея испытанием. «После начала операции мой телефон разрывался от звонков и упрёков некоторых знакомых из Украины. До этого никому не интересно было, что ежедневно на Донбассе гибнут люди, в том числе мирные, дети. Мои попытки достучаться были как в стенку. Мои призывы к разуму, прекращению войны на Донбассе не прекратились, только усилились. Я там встречала много отважных, чистых сердцем, защитников границ России», − отметила мать героя.

«То, что эта бойня была организована американцами, было известно. Теперь все тайное стало явным. Стравили народ и устроили гражданскую войну, тем временем преследуя свои корыстные цели «с заботой о жителях Украины и их близких», − отмечает в комментарии к фотоснимку мать погибшего добровольца.

И что? Где были тогда все те, кто 6 лет спустя, после начала СВО по защите Донбасса, начнут вопить во всё горло о «мире для Украины»? Они были при своих тёплых и денежных местах, которые обеспечивала, в том числе и кровавая затяжная агрессия Киева на Донбасс. Та война «была легитимной» с точки зрения прогрессивного человечества. Ну что ж, пожелаем ребятам армии РФ и Донбасса поставить в ней победную точку.