Чаще всего в Челябинской области алименты не платят Тельцы и Раки

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

27 мая 2022, 17:27 Анна Семенова

Оказывается, знаки зодиака влияют на порядочность в выплате алиментов. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Судебные приставы составили необычный, звездный, рейтинг своих подопечных.

Конечно, данное исследование не претендует занять место в ряду серьезных социологических выкладок. И, наверное, для многих оно больше является шуточным. Однако, женщине, одной воспитывающей детей, совсем не до смеха, когда в очередной месяц ей не поступает от бывшего супруга ни копейки.

Так сотрудники службы судебных приставов лишь пытаются в очередной раз привлечь внимание к недобросовестным алиментщикам.

Итак, вот каков «звездный» портрет среднестатистического южноуральца, обязанного содержать своих несовершеннолетних чад. Больше всего злостных неплательщиков среди мужчин, рожденных с 21 апреля по 21 мая, то есть Тельцов. Таких граждан в регионе насчитывается 1871. «Серебро» досталось Ракам, среди людей такого знака зодиака 1854 не желают добровольно платить алименты. Тройку антилидеров замыкают Близнецы, среди алиментщиков их 1832 человека.

Наверняка интересно узнать, а над кем звезды довлеют так, что совесть не позволяет уклоняться от своих обязанностей? На третьем месте – Весы (1577 человек), на втором – Скорпион (1542 человека), а самыми добропорядочными оказались Козероги, их в списке судебных приставов меньше всех, 1397 человек.