Песни, принятые народом: к 110-летию со дня рождения Л.И. Ошанина

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27 мая 2022, 17:39 Владимир Корнилов

Лев Иванович Ошанин – выдающийся советский поэт-песенник, автор более 70 поэтических сборников. За свои заслуги он был удостоен Сталинской премией первой степени, орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знаком Почета.

Лев Иванович Ошанин родился 30 мая 1912 года в старинном и живописном городе Рыбинске, расположенном у слияния рек Волги, Шексны и Черемухи в Ярославской губернии. Он был седьмым ребенком в большой многодетной семье. В три года маленький Левушка лишился отца в результате неожиданной его смерти. Все заботы об огромной семье полностью легли на плечи матери, достойной восхищения и уважения, которая, несмотря на сложные жизненные обстоятельства, сумела дать всем своим детям хорошее образование. После Октябрьской революции семья Ошаниных переезжает в Ростов Великий, где мать основала первый государственный детский сад в городе. Семья Ошаниных не задержалась в Ростове Великом, окончательно поселившись с 1922 года в Москве. После окончания семилетки Л. Ошанин посещает рабочий литературный кружок «Закал», при поддержке которого издал свою первую книгу — «Этажи» о школьных годах. Обращаем вниманием, что в СССР фактически при любом промышленном предприятии были творческие коллективы (не на коммерческой основе!!!) по разным направлениям: вокал, литература, танец, хоровое пение, изостудия и т.д. Сегодня все это ушло в прошлое с утверждением либеральной власти в августе 1991 года. В конце 20-х годов юноша Ошанин был принят в Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП). Публикует стихи в «Комсомольской правде», «Огоньке», «Молодой гвардии». В этот период он знакомится с великим поэтом Владимиром Маяковским и настолько сближается с ним, что, по воспоминаниям Льва Ивановича, не раз проводил вместе с ним досуг, играя в волейбол. Однажды, как он отметил, в результате сильной подачи мяча разбил часы великого поэта. По словам Л. Ошанина, «Это было бурно-весёлое, счастливое время, когда всё впервые: первая получка, первый друг, первая любовь, первое напечатанное стихотворение. Песни пели самые романтические. Жили взахлеб…»

В тот период молодой советской страны гражданам с дворянским происхождением, чтобы продолжить учебу в техникуме, вузе или продвинуться по карьере, требовалось в течение 2-3 лет отработать на заводе, фабрике и т.д., чтобы заработать рабочий стаж. Также от них требовалось теми или иными делами подтверждать свою лояльность или преданность Советской власти. В перестроечные годы, и в наши дни либерал-демократы с гневом осуждали и осуждают такую практику советских органов власти. Но что-то от либерал-демократов мы не слышали негодования в отношении Царского циркуляра «О сокращении гимназического образования» (1887 г.), прозванный в народе «циркуляром о кухаркиных детях» «О кухаркиных детях», согласно которому детям из рабоче-крестьянской среды воспрещалось получать гимназическое образование за исключением одарённых гениальными способностями. В соответствии же с советскими порядками в образовательной политике детям из бывшей дворянской, купеческой и церковной среды не воспрещалось получить специальное и высшее образование, если у них был рабочий стаж. Л.И. Ошанин уезжает на Север, в город Хибиногорск, где устроился работать на апатитовоую фабрику литературным сотрудником в фабричной газете, затем директором клуба горняков, а после - разъездным корреспондентом газеты «Кировский рабочий». В Хибиногорске Л. Ошанин становится членом горкома и бюро горкома комсомола. В 1934 г. побывал в командировке в Москве, на Первом съезде советских писателей. Он был настоящим патриотом своей Родины. Он воспевал огромные стройки того времени, людей труда, преодолевающих все мыслимые и немыслимые преграды в строительстве нового общества – социализма. Однако, как оказалось потом на почве зависти к его поэтическому таланту, в результате несправедливого доноса Л. Ошанин был исключен из комсомола и уволен из газеты. Ленинградский обком комсомола пересмотрел дело об исключении Л. И. Ошанина из комсомола, и он получил обратно свой билет с полным восстановлением стажа. Молодой поэт возвращается в столицу, поступает на учебу в Литературный институт им. М. Горького.

В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года, из репродукторов на сборных пунктах звучала песня «В бой за Родину», написанная ранее Л. Ошаниным. Сам он отправляется на фронт в качестве военного корреспондента сразу нескольких военных газет. На фронте полностью раскрывается его поэтический талант: пишет стихи и песни, выступает перед фронтовиками, поддерживая их воинский дух. По окончании войны Лев Ошанин возвращается с фронта домой широко известным поэтом. Он становится автором множества советских песен, сотрудничая с выдающимися советскими композиторами: И. Дунаевским, А. Новиковым, А. Островским, М. Фрадкиным и другими. Его принимают в члены Союз писателей РСФСР, а затем - СССР. Самой широко известной в начале его песенного творчества явилась песня «Ехал я из Берлина» на музыку И. Дунаевского. Это была одна из первых песен Победы и появилась летом 1945 года. Он вспоминал: «Однажды утром я услышал, что наши части находятся на подступах к Берлину. И ощущение Победы, большой, долгожданной Победы, стало зримым, вошло в душу, отодвинуло все беды и печали войны. И я представил себе нашего парня, ещё почти мальчишку, но уже зрелого солдата, человека, спасшего родную землю, и человека, у которого всё впереди… И сама собой пришла ёмкая и гордая строчка – «Ехал я из Берлина»…. А песню не писал, не имел права, пока Победа не стала свершившимся фактом. И когда она пришла, я сразу легко начисто написал песню. Мне показалось, что по характеру она наиболее близка солнечной палитре Дунаевского». Стихотворные строчки будущей песни понравились мэтру советской песни, и буквально в течение нескольких часов родилась мелодия. Для полноценной песни не хватало припева и, по просьбе композитора, Л. Ошанин тут же его написал.

«Эй, встречай, Да крепче обнимай.

Чарочку хмельную Полнее наливай».

Следующая его песня на военную тематику - «Эх, дороги» на музыку выдающегося советского композитора Анатолия Новикова Она была ими сочинена по заказу Ансамбля НКВД под руководством главного режиссёра ансамбля Сергея Юткевича. Тема песни заранее была определена. Она называлась «Под стук колес», а в скобках стояло — «Солдаты едут на фронт». Работая над песней, авторы делились своими воспоминаниями о войне и выступлениях на передовой перед бойцами. Фразы в тексте песни очень лаконичные и наполнены глубоким смыслом, чтобы поведать историю и вызвать соответствующие эмоции у слушателей. Л. Ошанин вспоминал, что долго не мог найти продолжение к строке «Твой дружок в бурьяне…». В итоге, он остановился на варианте «Неживой лежит». «Вот это — «неживой», мне кажется, сказало больше, чем множество слов, которые могли стать на это место». Режиссёр С. Юткевич принял песню и пригласил авторов на ее премьеру. Под названием «Под стук колёс» песня вошла в программу праздничного концерта 7 ноября 1945 года по случаю 28 годовщины Великого Октября. По свидетельству Л. Ошанина, исполнение и содержание песни произвели на слушателей огромное впечатление: сначала в зале вдруг возникла длинная тишина, потом он взорвался и потребовал повторения песни. «А я, слушая ее, смотрел на зал, и мне становилось все яснее одно: это совсем не песня «Под стук колес». Л. Ошанин убедил А. Новикова временно исключить песню из репертуара ансамбля, чтобы окончательно её доработать. Месяц он продержал песню в поисках того решения, которое увидел тогда в концертном зале. Через месяц они выпустили ее в свет для исполнения заново под названием «Эх, дороги». Известный российский публицист С. Баймухаметов пишет: Это не на бумаге написано. Это написано на небесах. На печальных русских небесах. О вековечной русской доле. Знать не можешь доли своей, дорога, степь, бурьян, ворон кружит, мать сыночка ждет - это далеко не просто слова… Это - архетипы, первообразы русского фольклора. И шире - первообразы русского сознания, изначального мировосприятия и отражения в слове».

На фронте в 1944 году Л.И. Ошанин вступил в партию коммунистов, поэтому он в своем творчестве не мог обойти вниманием создание песен, в которых четко отражался бы его партийный взгляд на события, происходившие в стране. В этом аспекте наиболее популярными и любимыми многими поколениями советских граждан были песни «Ленин всегда живой» на музыку С. Туликова и «Песня о тревожной молодости» А. Пахмутовой. Одной из самых важных и волнующих тем для него стала ленинская тема. Он обращался к образу создателя Советского государства, следуя велению сердца, долга и разума. Не мог пройти мимо этой проблемы и соавтор песни композитор Серафим Туликов, чья музыка исполнена высоко гражданского звучания и вместе с тем подкупающей теплоты. Именно созвучие этих настроений в отношении величия вождя позволило им написать одну из лучших и любимых поколением российских граждан, кому за 60 лет, песен о Ленине. Подтверждаю примером своего исполнения этой песни 29 мая 2012 года в Актовом зале ЯрГУ им. П.Г. Демидова по случаю столетия со дня рождения Л.И. Ошанина. Когда я начал припев «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой...» сотни зрителей встали и начали хором подпевать.

«Песня о тревожной молодости» была создана для кинофильма «По ту сторону» (1958 г.). Действие фильма происходило на Дальнем Востоке, который последним в нашей стране был очищен Красной Армией с помощью партизан и местного населения от японских и американских интервентов, белогвардейских войск под командованием адмирала Колчака и остатков белых банд в лице атамана Семенова в октябре 1922 года. Л. Ошанин, делясь воспоминаниями о том, как была написана песня, отмечал: «Мне хотелось написать такие слова, чтобы в них переплелись и дороги Гражданской войны, и дороги первых пятилеток, и дороги войны Отечественной и чтобы, передавая прошлое, слова песни переносили нас в сегодняшний день, были словами сегодняшних комсомольцев, сегодняшней молодежи. Я написал слова. А. Пахмутовой понравились слова, и она написала на них музыку. Начинаем играть и петь — все мимо, все неинтересно, песни нет. Я уж потом узнал, что у Пахмутовой, как и у Островского, с большим трудом пишется музыка на готовый ритм…. Потом она говорит: «Может быть, вот это? И играет чудесную музыку, по мысли совершенно такую, которая нужна, а по ритму совсем другую, чем мои стихи. Это отлично, — говорю я. А у вас слова другие, — говорит она. Ну что же делать? Я написал заново слова, в которых нет ни приказательных интонаций, ни назойливого повторения прописных истин. В них — раздумье о Родине и романтический рассказ о человеческой судьбе и порывах человеческого сердца». Так был создан песенный «своеобразный собирательный портрет советской молодежи, ее лучших гражданских черт, портрет, написанный в увлекательных, романтических тонах». Эта песня стала настоящим Гимном комсомольцев 60-80-х годов.

Поэт Л. Ошанин, родившийся на Волге, в течение многих лет вынашивал мысль о песне про великую реку, имеющую для каждого русского человека национальное значение. С его слов, долго не решался взяться за волнующую его душу тему. «Очень уж боязно было браться за написание песни после таких русских народных песен «Из-за острова на стрежень» или «Вниз по матушке по Волге». И вот в начале 60-х годов ему звонит Марк Григорьевич Фрадкин, известный тогда всем композитор, и предложил написать песню для панорамного кинофильма о Волге (режиссер Я. Сегель). Когда песня была ими создана, они предложили спеть ее Марку Бернесу, выдающемуся киноартисту и вне меньшей степени эстрадному певцу. На него песня не произвела впечатления, и он отклонил приглашение. Песню согласился записать для фильма не менее известный, чем М. Бернес, киноартист и эстрадный певец Владимир Трошин. 1 марта 1963 года состоялась премьерная демонстрация картины. Интерпретация песни выдающейся советской певицей Людмилой Зыкиной стала самой значимой, как для дальнейшей ее судьбы, так и для самой исполнительницы. Благодаря особой трогательной теплоте и задушевности исполнения песня получила новое звучание и оглушительный виток популярности. Она стала в творческой деятельности визитной карточкой Л. Зыкиной. На Западе ее в концертах представляли как «Мисс Волга».

"Солнечный круг, небо вокруг..." — эти слова несколько поколений россиян разучивали на музыкальных занятиях в детском саду. Простая, запоминающаяся мелодия Аркадия Островского и понятные каждому малышу стихотворные строчки Л. Ошанина, сделали песню исключительно популярной в СССР. История создания этой песни очень необычна. В далеком 1928 году, когда мама своему четырехлетнему сыну Косте Баранникову довольно четко объяснила значение слова "всегда", ребенок под впечатлением значения смысла этого слова придумал первый в своей жизни стишок:

«Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо,

Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я».

В 1929-м году, детский психолог К. Спасская, узнавшая от мамы малыша об этой истории, использовала четверостишие в своей научной статье, напечатанной в журнале "Родной язык и литература в трудовой школе" в качестве доказательства необходимости участия родителей в воспитательном процессе детей. Статью случайно прочитал Корней Чуковский, выдающийся детский писатель, и в своей книге "От двух до пяти" (1933 г.) процитировал понравившееся ему четверостишие. Через 28 лет советский художник Николай Чарухин использовал эти строчки в своем плакате "Пусть всегда будет солнце", изобразив на нем пухлого малыша на фоне домика, голубого неба и яркого солнца. Этот плакат увидел поэт Лев Ошанин на первомайской демонстрации в 1963 году на Красной площади в Москве. Он-то и написал текст знаменитой песни, позаимствовав детский стишок качестве припева. В том же году советская эстрадная певица Тамара Миансарова исполнила "Пусть всегда будет солнце" на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Она завоевала звание лауреата фестиваля и была награждена золотой медалью. В СССР эта песня стала подлинным детским гимном и была переведена на 11 языков Мира. Однако наибольшую международную признательность получила песня Л. Ошанина на музыку А. Новикова «Гимн демократической молодёжи мира». Она была переведена на 80 с лишним языков Мира и всегда исполнялась при открытии всех Всемирных фестивалей молодёжи и студентов во второй половине ХХ века. Она появилась как ответная реакция на сообщение в печати о расстреле студентов Афинского университета. Тогда, в конце 1940-х годов, в Греции шла Гражданская война между коммунистами и силами монархического режима. Музыка этой песни, прежде всего, впитала в себя мелодии Великой Французской революции (1789-1793 гг.). В интонационный строй песни врывается дух французской «Карманьолы. Впервые песня была исполнена в Праге 25 июля 1947, в день открытия I Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и была удостоена первой премии на конкурсе песен фестиваля.

Известный ярославский поэт, Е. Гусев, характеризуя поэтическое наследие Л.И. Ошанина, говорил: «На его долю выпало столько, что хватило бы не на одну человеческую жизнь. И война, и оттепель, и перестройка... Огромная жизнь. Многие уходили во внутреннее диссидентство, в духовный и словесный негативизм. А он – пел гимны жизни и времени!». Демократы обвиняли Л. Ошанина, что при жизни Сталина он много воспевал в поэзии его образ. На что в одном из интервью (1992 г) он пояснил: «Личность Сталина воспринимал по большей части не как человека, а как символ огромной страны, Победы в Великой Отечественной войне, атрибут государственного патриотизма».

Он был необычайно интеллигентным человеком, никогда не кичился своим большим талантом и славой. Р. Киреев, профессор Литературного института имени А. М. Горького, товарищ Л. Ошанина по работе в течение многих лет, писал: «А вот снобизма не было. Запросто останавливался со студентом где-нибудь на лестнице и, почти вплотную к глазам придвинув лист бумаги, читал вслух стихи, громко их комментируя». С 1984 года, за два года до ухода из жизни, Л.И. Ошанину присвоили звание почётный гражданин Рыбинска. 2 августа 2003 года на набережной Волги великому поэту установлен памятник: возле парапета Лев Иванович с книгой в руках смотрит на реку. В 2019 году рядом с памятником были установлены звуковые колонки, из которых звучат написанные поэтом песни. Они на все времена, покуда жива на свете, хоть одна русская душа.