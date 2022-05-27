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Экономист Беляев: возможное увеличение размера страховой суммы по вкладам в рублях вряд ли повлияет на положение нацвалюты

, 16:45

Экономист Беляев: возможное увеличение размера страховой суммы по вкладам в рублях вряд ли повлияет на положение нацвалюты
рубли, pixabay.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с журналистами в пятницу оценил идею депутата ГД Евгения Федорова увеличить в два раза страховые гарантии для вкладчиков, хранящих сбережения в рублях.

Михаил Беляев выразил мнение, что подобная инициатива вряд ли окажет существенное влияние на положение национальной валюты, но повысит интерес россиян к хранению сбережений в рублях. Экономист в беседе с RT заметил, что времена, когда иностранная валюта являлась выгодным инструментом для сбережения средств, прошли.

Беляев отметил, что в случае принятия решения об увеличении гарантированных выплаты для вкладчиков, необходимо обратить особое внимание на состояние фонда, которым располагает Агентство по страхованию вкладов, а также изучить ресурсную базу.

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