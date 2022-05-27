Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Латвия своего посла из Москвы отзывать не будет

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27 мая 2022, 15:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Alexander Welscher, globallookpress.com, Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич

Латвия, конечно, продолжает сокращать свое дипломатическое представительство в России, но посла из Москвы отзывать не будет. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

«Нет, мы этого делать не будем. Этого не делают и другие страны-члены ЕС по одной причине – мы по-прежнему видим необходимость согласования на уровне послов ЕС и НАТО действий в Москве. Почему Литва приняла решение отозвать своего посла из России – спрашивайте у них», - заявил глава МИД Латвии.

Что касается виз для россиян, то несмотря на интерес к Прибалтике, Латвия, например, выдает мало виз. Растет интерес со стороны граждан России с латышскими корнями, которые интересуются, могут ли они вернуться на родину.

Но при этом глава МИД Латвии считает, что необходимо продолжить политику санкций против России.

«ЕС был единодушен в отношении нового пакета санкций, но решение задержалось из-за позиции Венгрии. Мы понимаем проблемы этой страны в энергетическом плане, но мы продолжим предлагать разумные решения», - отметил г-н Ринкевич.

Святые Угодники! О своей стране подумайте, г-н политик! Латышские СМИ уже трубят, что с отопительного сезона плата за коммунальные услуги будет более 400 евро!!! Кто такое сможет, кроме, депутатов, премьера и президента оплатить??? Пенсионеры с доходом в 160 евро?