Министр юстиции Латвии Янис Борданс: Пикуль прославлял русский империализм

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27 мая 2022, 15:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: министр юстиции Латвии Янис Борданс

В Латвии началась «охота на ведьм»! Речь идет обо всем русском, советском. Александр Сергеевич Пушкин «не угодил» правящим националистам – снести памятник! А теперь и до Валентина Саввича Пикуля добрались…

У меня такое впечатление, что кроме как «уничтожить» все прошлое, которое связано с Россией, СССР, увы, правящие националисты Латвии, ничем не заняты! Да, некоторые политики говорят, что с осени латвийцам наступит «труба» - оплатить даже коммунальные будет не всем по карману, цены на продукты поднимутся до 50%, а горячая вода, как написали латышские СМИ, уже сегодня роскошь, как и топливо для автомашин…

Но «главные» политики страны заняты исключительно «отрыгиванием» ненависти в сторону России! А экономические проблемы и нищета – не к спеху, подождут!

Нынче министр юстиции Янис Борданс решил, что следует аллею и тропу, которые названы в честь писателя Валентина Пикуля, переименовать! Все!

Песню затянули старую – понятно, что таким «светлым» мозгам сложно придумать новенькое…

«Если бы 17 июня 1940 года Латвия не была оккупирована, и не провела 50 лет в составе СССР, то названий аллей, троп, улицы «Маскавас» (Московская, перевод с латышского) не было, а называлась бы улица Латгалес», - заявил министр юстиции Латвии.

Министр отметил, что в 2016 году Рижская дума, которую тогда возглавляло «Согласие», приняла решение о присвоении названия аллеи Валентина Пикуля. И это решение следует отменить, потому как писатель прославлял русский империализм!

Господи, прости! Беспросветная неграмотность!