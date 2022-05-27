Минобороны РФ не удалось получить деньги за гаубицы

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27 мая 2022, 15:25 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В качестве компенсации за утерю шести гаубиц 2С1 «Гвоздика» Минобороны РФ пыталось получить более 178,3 млн руб. с пермского ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (СКБ) и ОАО РЖД. Однако Арбитражный суд Москвы военным в этом отказал.



В марте 2018 года между ЗАО СКБ и Министерством обороны РФ был заключен госконтракт на капитальный ремонт самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Гаубицы планировалось доставить к месту назначения железнодорожным транспортом. 29 ноября шесть из них были переданы по доверенности представителю ЗАО СКБ, после чего началась их транспортировка.



30 ноября 2018 года более тридцати вагонов перевозившего их состава сошли с рельсов в Омской области. Все орудия были признаны неремонтопригодными. Через несколько месяцев следователи сообщили, что предварительной причиной происшествия стал дефект на колесной паре вагонов другого поезда. Он проходил перед «пострадавшим» составом и срезал болты-крепления рельсов. При этом балансодержателем вагона оказалась эстонская компания.



Военные потребовали взыскать с ЗАО СКБ и ОАО РЖД более 178,3 млн руб., поскольку погрузку техники на платформы обеспечивали сотрудники пермской компании, а железнодорожники принимали работы. Суд установил, что на момент крушения поезда СКБ не являлось владельцем состава, а ответственность за сохранность гаубиц оно, согласно контракту, несло только после акта приема-передачи изделий в ремонт, но этот документ подписан не был. Претензии Минобороны РФ признаны безосновательными.



В исковых требованиях к РЖД суд отказал из-за истечения срока давности. Из судебного акта следует, что в данном случае этот срок составлял один год с момента крушения, то есть он истек 30 ноября 2019 года.



