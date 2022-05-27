Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Несмотря на бритую голову, Наргиз не удалось стать своей

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 мая 2022, 14:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Меня всегда удивляло следующее – почему люди, которых Россия обласкала, дала возможность жить и не нуждаться, увы, сейчас поливают ее грязью? Я понимаю, что каждый человек имеет свою точку зрения на спецоперацию, но поливать-то зачем страну, которая открыла тебе двери в мир? Что, когда лезли, например, за славой и деньгами, то глаза были закрыты? Нет, я никогда не приму такого предательства и грязи. Это мое мнение. А вот мнение насчет певицы Наргиз от театрального критика Елены Фрумин-Ситниковой.

«Певице Наргиз запрещен въезд в Россию на 50 лет. В документе, выданном Закировой в аэропорту «Домодедово», сказано, что ФСБ РФ запретило ей въезд до 2072 года. Так что в следующий раз она приедет, когда ей исполнится 101 год.

В соцсетях певица, имеющая гражданство США, на чем свет стоит поливает российские власти и всех тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине. Причем изрыгать огонь и серу в адрес русских и России она начала еще год назад, задолго до спецоперации.

Краткая биография: родилась в Узбекистане, в приличной музыкальной семье (ее дядя - Фарух Закиров, руководитель группы «Ялла». Все мы помним этих красавцев в золотых халатах, которые пели про три колодца. В 90-х уехала в Америку. Пыталась сделать карьеру – пела в ресторанах и пабах. Говорят, всерьез баловалась наркотиками вместе с мужем-американцем. В 2013-м победила в шоу «Голос» на российском ТВ. С этого момента у нее началась новая и очень красивая жизнь – гастроли, деньги, слава.

А в 2019 она дала интервью Собчак, где назвала Россию жуткой страной, где правит «мафия», и добавила, что своих американских детей она ни за что в этот ужас не привезет! Видимо, так хотелось быть своей в тусовке, что слегка берега потеряла. Не учла одного – у тусовки в кармане лежит российский паспорт, а у свободолюбивой узбекско-американской певицы – нет! Несмотря на бритую голову и массово татуированные части тела, до конца своей стать не удалось. Ну и вот. Придется опять петь в пабах. Возможно, за кружку пива. Зато свободно и без «мафии».

Закирова предыдущую ночь провела в спецприемнике в аэропорту!

С чем я от души ее и поздравляю!»