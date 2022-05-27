СКР возобновил расследование обстоятельств гибели Тесака

Новое расследование обстоятельств гибели Максима Марцинкевича (Тесак) будет проведено по решению Челябинского облсуда. Родные националиста считают, что он был доведен до самоубийства пытками.
Дело против Тесака возбудили еще 6 сентября 2007 года после размещения в интернете видео убийства двух мужчин. Первому отрезали голову, а второго убили выстрелом в затылок. Одну из жертв, приехавшего в Москву на заработки уроженца Дагестана Шамиля Удаманова, родственники опознали по видеокадрам. Личность второй жертвы, предположительно выходца из Средней Азии, так и не была установлена.
Максима Марцинкевича, отбывавшего срок в колонии за разжигание национальной розни и другие преступления, этапировали в Москву. Но до столицы он так и не доехал. Его обнаружили мертвым в СИЗО-3 Челябинска в сентябре 2020 года.
Родственники националиста предполагают, что его могли принудить к суициду. Адвокат Алексей Михальчик неоднократно ставил под сомнение результаты судебно-медицинских экспертиз, указывая на то, что подписи некоторых врачей во врачебных протоколах просто отсутствовали. Теперь дело, связанное со смертью Максима Марцинкевича, будет возобновлено.
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