Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Посол Оттавы на Украине: Канада за 7 лет обучила порядка 30 тысяч украинских военных

, 13:05 Источник: РИА Новости

Посол Оттавы на Украине: Канада за 7 лет обучила порядка 30 тысяч украинских военных
Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency, globallookpress.com
Канада на протяжении 7 лет обучила порядка 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Канады на Украине Ларису Галадза.
 
Галадза заявила, что Канада партнёры м Украиной «относительно военной поддержки», поэтому около 30 тысяч украинских военных уже прошли учения в стране. 
Она также добавила, что хоть Канада и не имеет нужного оружия для Украины, страна выделила около 500 миллионов долларов на закупку в других странах. Также в качестве военной помощи Канада предоставила летальное оружие и данные разведки со спутников.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика