Посол Оттавы на Украине: Канада за 7 лет обучила порядка 30 тысяч украинских военных

Канада на протяжении 7 лет обучила порядка 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Канады на Украине Ларису Галадза.

Галадза заявила, что Канада партнёры м Украиной «относительно военной поддержки», поэтому около 30 тысяч украинских военных уже прошли учения в стране.

Она также добавила, что хоть Канада и не имеет нужного оружия для Украины, страна выделила около 500 миллионов долларов на закупку в других странах. Также в качестве военной помощи Канада предоставила летальное оружие и данные разведки со спутников.