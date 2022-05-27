Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Посол ЕС в Молдавии Мажейкс: ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона

, 12:14 Источник: РИА Новости

Посол ЕС в Молдавии Мажейкс: ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона
Kremlin Pool/Global Look Press
ЕС не видит в деле об экс-президенте Молдавии Игоре Додоне политического заказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации ЕС Яниса Мажейкса.
Ранее сотрудники антикоррупционной прокураторы задержали бывшего президента Молдавии Игоря Додона, подозреваемого в коррупции, финансировании партии за счёт преступной организации и предательстве родины.
Глава делегации ЕС Мажейкс прокомментировал ситуацию:«... мы не видим...никакого политического заказа». Также он добавил, что надеется на справедливое расследование, в котором силы оппозиции притеснены не будут. 
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. А возбужденное дело он назвал политическим заказом. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество

Политика