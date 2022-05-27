Посол ЕС в Молдавии Мажейкс: ЕС не видит признаков политического заказа в деле Додона

ЕС не видит в деле об экс-президенте Молдавии Игоре Додоне политического заказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации ЕС Яниса Мажейкса.

Ранее сотрудники антикоррупционной прокураторы задержали бывшего президента Молдавии Игоря Додона, подозреваемого в коррупции, финансировании партии за счёт преступной организации и предательстве родины.

Глава делегации ЕС Мажейкс прокомментировал ситуацию:«... мы не видим...никакого политического заказа». Также он добавил, что надеется на справедливое расследование, в котором силы оппозиции притеснены не будут.

Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. А возбужденное дело он назвал политическим заказом.