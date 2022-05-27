Самый центровой супермаркет в Волгограде закрыт: Так не доставайся же ты никому

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

27 мая 2022, 11:05

Всё. Теперь точно всё

Центральный рынок Волгограда переживает очередную перекройку. Очень хочется ошибиться, но есть все предпосылки к тому, что пережить её в этот раз он не сможет. Нет, что-то, конечно, на его территории будет. Но что?

Главный рынок южного города на Волге во все времена был центром притяжения деловой активности. И хотя краеведы говорят о Базарной площади, которая открытыми товарными рядами примыкала к территории современной площади Павших борцов, начало рынку все-таки положил Мясной корпус. Недавно отреставрированный, он жив и сейчас. Мясной корпус построили как раз перед Октябрьской революцией, в 1916 году. По тем временам он отличался передовыми технологиями - с офисами торговых людей, складами и ледниками, был оборудован водопроводом и канализацией. Сильно пострадал во время Сталинградской битвы, но после войны был восстановлен.

В 60-е годы 20 века переживает очередной расцвет и прирастает рядом новых зданий. Ещё часть сооружений достраивают в 70-е, и тогда же рынок становится арт-объектом, получив несколько уникальных монументальных мозаик. Пожалуй, на 80-е приходится пик популярности. В магазинах продукты начали активно пропадать, потом и вовсе стали продаваться по талонам, а на рынке, правда, по более высокой цене, можно было купить всё свеженькое, качественное, вкусное. Деловары, которых официальная идеология именовала спекулянтами, наживали здесь свои первые состояния. По сегодняшним меркам весьма скромные: одну-две кооперативные квартиры и заветную мечту советских граждан – личный автомобиль. Торгаши обычно предпочитали «Волгу».

90-е поменяли рыночное переустройство кардинально, но ландшафт, обустройство Центрального рынка осталось практически прежним. С тех пор стало понятно: у кого в городе реальная власть – того и тапки. Достаточно долго реальная власть держалась за криминальным авторитетом Владимиром Кадиным.

После его убийства киллером в 2011 году, закончились годы пусть и сомнительного, но «порядка». Мироустройство стало другим.

Классических рыночных торговцев значительно потеснили, а подавляющее большинство попросту лишили своих мест. Вся зачистка была затеяна ради прихода крупного супермаркета, которым стал магазин на тот момент волгоградской сети «МАН». Открыв «СуперМАН», предприниматель Андрей Воробьев решил, что поймал бога за бороду. Но на самом деле лишь связал себя дружескими и бизнес-узами с на тот момент губернатором Сергеем Боженовым и, особенно, его женой. Увяз коготок, а следом пропала и птичка – после отставки Боженова, предпринимателю Воробьеву пришлось распродавать свою торговую империю.

Эти же годы отметились покушением на директора Центрального рынка Евгения Ремезова, которого затем обвинили в покушении на жизнь губернатора Андрея Бочарова. За остатки территории стали бодаться ООО «Центральный рынок» и МУП «Центральный рынок». Да много ещё чего было.

В итоге под классическую торговлю в рядах остались рожки да ножки – небольшая территория Мясного корпуса, где сегодня торгуют и мясом, и рыбой, и молочкой с сырами, и овощами с фруктами и всем, чем бог послал. Дорого. Потому что аренда дорогая, да и конкуренции практически нет.

В новейший период истории ещё одну часть рынка реконструировали под фуд-корты – внутри здания и на улице. По задумке место должно было стать общественным пространством, тусовочным. Но судя по отсутствию народа даже в выходные дни, тусовка не прокатила.

Грустную картину стали наблюдать волгоградцы ещё в канун нового 2022 года. Пусть и перешедший к другим собственникам, но оставивший старую вывеску и ассортимент «СуперМАН», пополз шагреневой кожей. Зиму и весну дышал на ладан, а в маю и вовсе закрылся.

К месту приглядывались другие сетевые магазины, но больно дорога оказалась аренда. Сейчас большая часть территории бывшего Центрального рынка пустует и рискует опустеть ещё больше. Продавцы расположенных вокруг магазина торговых палаток с платьями-пижамами тоже сидят на чемоданах. Объясняют, что посещаемость резко упала, и перспектив на благополучную торговлю не видно.

Самое центральное, самое проходимое место центра Волгограда, так же, как когда-то Центральный универмаг, рискует превратиться в Припять.

Здесь будет город-парк

На днях снос Тракторозаводского вещевого рынка одобрила гордума Волгограда. Депутаты поддержали решение областных властей, анонсированное в 2020 году. Тогда губернатор Андрей Бочаров рассказал, что предстоит реконструкция стадиона «Трактор», которая затронет и прилегающий к нему вещевой рынок. Городские депутаты дали согласие на изъятие объектов торгового комплекса «Рассвет». Взамен этого торговцам передадут муниципальную землю на улице Могилевича. Неподалёку. Предполагается, что там возведут современный торговый комплекс. На месте бывшего вещего рынка планируют обустроить парковую зону площадью 10 тыс. кв. м.