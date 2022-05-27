Преображение Киквидзенского района Волгоградской области

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27 мая 2022, 10:41

Уже хорошо, что герб "преображать" не собираются

Глава Киквидзенского района Волгоградской области решил хайпануть и выступил со скандальным предложением с соцсети. Что ли он не Трамп или не Ольга Бузова?

Сергей Савин, занимающий с 2014 года должность главы Киквидзенского района, находясь в Краснодаре на форуме секретарей местных отделений партии «Единая Россия» выступил с докладом. Ну, выступил и выступил, кто бы об этом знал?

Но многие выпускники Волгоградской сельскохозяйственной академии уже давно из хуторов и станиц перебрались в руководящие кресла областной столицы, а Савин все ещё в Киквидзе. А на что соцсети даны? Чтобы заявить о себе, конечно.

- Принял участие в форуме секретарей местных отделений партии «Единая Россия» в Южном федеральном округе в Краснодаре, - написал на своей странице в социальной сети Сергей Савин. - Выступил с докладом по представлению мобилизационного проекта «Земля Преображенская - частица малая большой России» по переименованию Киквидзенского района. Основополагающая цель проекта - проведение комплекса мероприятий по возвращению к историческому наименованию, переименованию Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в Преображенский район.

Немаловажно, что заявил Савин и о поддержке губернатора:

- Важно отметить то, что местная инициатива киквидзенских партийных активистов, общественности была поддержана губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым, - цитата всё того же поста главы района.

Но в администрации области от такой поддержки открестились. Киквидзе, конечно, герой и зачем же стулья ломать?

В честь командира 16-й стрелковой дивизией Красной Армии Василия Киквидзе район и посёлок назвали в 1936 году. Затем район много путешествовал: уходил в другую область, потом часть поселений передавалась в иные районы. В 1965 году блудный сын снова вернулся в Волгоградскую область как Киквидзенский район с центром – посёлком городского типа Киквидзе. Когда подули перестроечные ветра развенчивания и переписывания истории Гражданской войны, поселок переименовали в станицу Преображенскую, но район так и остался. И вот, в 2022-м глава решил исправить и эту деталь.

Савин оправдывается: это воля граждан района, они давно так хотят. Но времена нынче снова граждански неспокойные, опять же грузины за Киквидзе обиду выказать могут. А это уже международные последствия. Да и всем жителям района паспорта поменять, все вывески и документы переписать – не время сейчас затеваться, точно не время.