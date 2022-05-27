Волгоградке срочно требуется донорская кровь

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

27 мая 2022, 10:37

Срочно требуется донорская кровь в большом объеме для спасения жизни 32-летней волгоградки Анастасии Коломиец. Беда в семью молодой женщины пришла внезапно. Анастасия с мужем воспитывают троих детей - 13-летнюю дочь и двоих сыновей 3 и 9 лет.

Как сообщил ее супруг Владимир, Анастасии стало плохо на майских праздниках.

- Мы поехали на машине в Ставропольский край. В пути она стала жаловаться на недомогание. В Пятигорске мы обратились к врачу и он прописал обезболивающие. Жене становилось хуже и мы пошли дальше по врачам. Были у невролога, нам говорили, что это остеохондроз. Делали даже МРТ, но, сами понимаете, на праздниках лечиться сложно, тем более в другом городе. Тем временем ей становилось все хуже и хуже, она не могла есть, полопались сосуды в глазах, температура, рвота..., - с дрожью в голосе вспоминает Владимир.

Супруги вернулись в Волгоград 11 мая и сразу обратились за медицинской помощью. В больнице №15 Анастасии после обследования озвучили страшный диагноз - острый лейкоз и направили в онкологический диспансер. Там предварительный диагноз подтвердился.

- Наша жизнь словно разделилась на до и после. Это какой-то кошмар, но мы стараемся не унывать и бороться, - говорит глава семьи.

В настоящее время Анастасия находится в гематологическом отделении Волгоградского онкологического диспансера. У женщины нет тромбоцитов, ей их вводят искусственно. Для этого нужно много крови. Родные и близкие Анастасии обращаться за помощью к неравнодушным людям, которые могут помочь хотя бы каплей своей крови, чтобы спасти жизнь молодой женщины.

Группа крови и резус не имеют значение.

Кровь можно сдать в Волгоградском областном центре крови по адресу: ул. Ангарская, 13, г. Волгоград с 8.00 до 16.00.

Контактный телефон центра: 8(8442) 37-16 -16. Необходимо говорить, что кровь для Анастасии Коломиец.

Справка. Острый лейкоз — клональное (онкологическое) заболевание, первично возникающее в костном мозге в результате мутации стволовой клетки крови. Причины, запускающие мутационный процесс, неизвестны. Терапию начинают незамедлительно после подтверждения диагноза и проводят, чтобы устранить признаки рака крови, вызвать ремиссию.