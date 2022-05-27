Труженики крупнейшего агроконцерна Кубани обратились за помощью к депутатам ЗСК

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2022, 10:32

Фото: соцсети

В редакцию газеты «Аргументы недели» поступило коллективное обращение работников ГК «Концерн Покровский» к председателю и депутатам Законодательного собрания Краснодарского края. В своем письме агрономы, хлеборобы, механизаторы и трактористы заявили о попытках третьих лиц разрушить их предприятие, долгие годы являющееся оплотом продовольственной безопасности Юга России.

В рядах недоброжелателей, которые используют свои коррупционные связи для оказания давления на сотрудников концерна, принимающих решения, упоминается и Федор Стрельцов, о котором наше издание писало неоднократно. Данный гражданин был уличен в связях с преступной группой Сергея Цапка, а именно занимался финансовой стороной деятельности группы. Различные СМИ приписывают ему роль цапковского «казначея», который унаследовал от бандитов и крупные активы и тлетворную активность. Неудивительно, что после того, как против него было возбуждено уголовное дело, Стрельцов, по данным журналистов, скрылся на территории Украины и, ради собственной безопасности, вступил в отношения с СБУ. Влияние именно таких недоброжелателей как Стрельцов видят труженики концерна в той непростой ситуации, которая сложилась с их родным предприятием. Впечатление складывается крайне неприятное: точечное возбуждение уголовных дел позволяет третьим лицам нарушить работу хорошо настроенного сельскохозяйственного механизма. Интересно, кто будет заниматься импортозамещением и платить налоги, если прожорливые злопыхатели разорвут на части и растащат по углам активы концерна?



Публикуем полный текст открытого письма.





Председателю Законодательного Собрания Краснодарского края Ю. А. Бурлачко.

Депутатам Законодательного Собрания Краснодарского края.



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Юрий Александрович!

Уважаемые депутаты!

Мы, инициативная группа сотрудников концерна Покровский обращаемся к вам в связи с драматической ситуацией, сложившейся вокруг нашей компании из-за атаки на нее, инспирированной людьми, связанными с известной на всю страну бандой Цапков и Службой безопасности Украины.

Как уже неоднократно сообщалось даже федеральными СМИ, 20 октября 2021 года по заявлению члена кущевской банды Ф. Е. Стрельцова (находящегося в международном розыске по преступлениям, которые в отношении него расследует первое следственное управление ГСУ СК России с дислокацией в г. Ростове-на-Дону) следователь СЧ ГУ МВД России по СКФО С. В. Дин возбудил уголовное дело № 12101007753000036 по ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 306, ч. 4 ст. 309 УК РФ в отношении сотрудника концерна «Покровский» И. В. Бобрицкого, а также конкурсного управляющего ООО «Агрокомплекс «Кущевский» И. В. Григоряна и его кредитора — конкурсного управляющего АО «Маяк». Все они будто бы завладели имуществом ООО «Агрокомплекс «Кущевский», принадлежащего Стрельцову.

При этом хотим обратить внимание на то, что даже правомерность владения Стрельцовым имуществом ООО «Агрокомплекс «Кущевский» не проверялась, тогда как многие уголовные дела против банды Цапков, активным участником которой был Стрельцов, по факту захвата ими чужого имущества еще не расследованы и находятся в производстве Следственного комитета.

А предметом расследования являются обстоятельства, ранее установленные вступившими в законную силу судебными актами арбитражных судов. А заодно и приговорами судов по уголовным делам, возбужденным в отношении Стрельцова, ранее расследованным органами СК России.

Теперь конкурсный управляющий г-н Хасанов привлекается к уголовной ответственности за надлежащее исполнение своих обязанностей, направленных на избежание банкротства предприятия, по возврату ранее похищенных Ф. Е. Стрельцовым у АО «Маяк» земельных участков и урожая.

Еще одним аспектом данного дела является задержание и привлечение к ответственности И. В. Бобрицкого, руководителя ООО «Импульс», которое осуществляло уборку урожая с полей АО «Маяк» на основании возмездного договора, заключенного между двумя организациями.

В 2018-2019 годах ОМВД по Кущевскому району выносило законные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении директора ООО «Импульс» И. В. Бобрицкого и конкурсного управляющего АО «Маяк» Х. Э. Хасанова, в отношении которых представители Стрельцова подали заявления о якобы хищении арестованного следствием урожая ООО «Агрокомплекс Кущевский». В ходе проводимых проверок сотрудники ОМВД по Кущевскому району установили, что арестованный по гражданскому иску АО «Маяк» урожай ООО «Агрокомплекс Кущевский» был следствием передан на ответственное хранение в АО «Маяк», перемещен на элеватор, где и хранился, а затем был возвращен в ООО «Агрокомплекс Кущевский». Фактов растраты или присвоения арестованного урожая ООО «Агрокомплекс Кущевский» не имеется.

Однако в мае 2021 года постановления ОМВД по Кущевскому району было отменено, что привело к возникновению уголовного дела, нарушающего всю логику хозяйственного права в стране.

Также хотим обратить внимание, что дело возбуждено по обвинению человека скрывающегося от уголовного преследования и замеченного в связях с разведкой иностранного государства, находящегося во враждебных отношениях с нашей страной.

СМИ неоднократно сообщали, что Стрельцов скрылся на Украине после того, как против него было возбуждено уголовное дело. А уже вскоре он принял участие в антироссийской провокации СБУ, которая за это обеспечила ему новые документы и прикрытие, после чего он под их руководством организовал массированную клеветническую кампанию в отношении российских следователей, расследующих его уголовное дело, свидетелей и потерпевших.

Инспирированная Стрельцовым атака на подразделения ГК «Концерн «Покровский» может преследовать своей целью не только попытку ухода его от уголовной ответственности и возврата ему незаконно присвоенного имущества, но и дестабилизацию экономической и социальной ситуации в России в этот непростой для нее период.

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей России: Группа занимает 1 место в стране по эффективности на гектар пашни, 5 место в списке крупнейших землевладельцев в стране по стоимости земельного банка, 6 место – по производству сахара, 9 место по производству сырого молока в России.

Предприятия Концерна обеспечивают рабочие места для 10 000 человек. Только в Краснодарском крае хозяйства Концерна работают в 17 районах, где в ходе весенней посевной этого года засеяно яровыми культурами свыше 100 тыс. га.

Атака на структуры ГК «Концерн «Покровский»», как одно из крупнейших системообразующих предприятий страны, может иметь целью и дестабилизацию социальной ситуации в стране, учитывая, что ее последствия являются крайне актуальными с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности России в условиях прогнозируемого ООН дефицита продовольствия в мире.

В связи с этим мы обращаемся к властям края, депутатам краевого парламента с просьбой защитить крупнейшего отечественного производителя и работодателя и добиться прекращения беспредела, инициированного уголовниками и СБУ. Хотим отметить, что уголовные дела возбуждаются по заявлениям обвиняемого в мошенничестве и выполняющего задания СБУ Федора Стрельцова, тогда как еще 10 лет назад признанные потерпевшими структуры Концерна Покровский и другие потерпевшие сельхозпроизводители и фермеры края, продолжают подвергаться давлению со стороны криминальных структур.

Считаем, что на властях Краснодарского края, депутатах краевого Законодательного Собрания лежит огромная ответственность за продовольственную и социальную безопасность не только нашего края, но и всей России, а потому Вы можете и должны навести порядок с тем беспределом, который инициируется и творится в интересах криминала и иностранных враждебных спецслужб.



Инициативная группа сотрудников.