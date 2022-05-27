Член совета администрации Запорожской области Рогов: Киев готовится сдать Запорожье

В скором времени Запорожье не будет подконтрольно ВСУ, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов заявил, что на данный момент идут обсуждения по эвакуации: «Представители Зеленского ищут отступные пути... вывозят из города все наиболее ценное».

Он также добавил, что вслед за освобождением Донбасса, Запорожье станет подконтролен российской армии. На данный момент две трети города под контролем российской стороны.