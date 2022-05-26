Экономист Подлевских предположил подорожание доллара

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26 мая 2022, 23:47

Фото: pixabay.com

Экономист Подлевских заявил, что доллар может подорожать до 80 рублей в 2022 году. Но мало вероятно, что он станет выше, чтобы избежать активизации спекулянтов. Об этом сообщает «АБН».

Экономист, аналитик считает, что из-за снижения ключевой ставки курс доллара может вырасти до 80 рублей. Но из-за того, что Центробанку не нужны валютные качели, которые могут спровоцировать активность спекулянтов, выше американская валюта не станет.

26 мая проходили торги, в результате которых российская национальная валюта потеряла более 10% по отношению к евро и более 7% — по отношению к доллару.

По мнению специалиста, регулятор принял решение снизить ключевую ставку, потому что на рынке появилось ощущение, что впоследствии укрепление рубля негативно повлиять для экспортёров, включая металлургов и тех, кто занимается нефтегазом.

Подлевских предполагает, что доллар повысится до 80 рублей, а затем прекратится, чтобы создать ощущение предсказуемости и стабильности рубля.