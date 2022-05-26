Диетолог Гинзбург оценил типичный рацион россиян

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26 мая 2022, 23:36

Фото: pixabay.com

Центр изучения потребительского поведения Роскачества и аналитического центра исследования рынков НАФИ опросили россиян об оценке качества продуктов питания. 72 процента респондентов ответили, что не заметили улучшения в продуктах. Также система мониторинга сделала отдельный пункт с перечнем продуктов, которые входят в основной рацион граждан. Оказалось, что 89 процентов опрошенных очень часто едят хлебобулочные изделия, колбасы, молочные продукты, крупы, макароны, яйца, овощи, фрукты, кондитерские изделия, рыбу и растительное масло. «Вечерняя Москва» решила узнать у врача-диетолога Михаила Гинзбурга, насколько такой рацион можно считать полезным.

Диетолог считает, что очень важную роль играет не перечисленный ассортимент, а само количество этих продуктов.

«Безусловно, в этом списке имеются и полезные, и вредные продукты. Но немаловажно и то, какого возраста люди питаются таким образом. Например, пожилой человек, который ежедневно ест колбасные изделия и сосиски, может спровоцировать у себя развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний. Ежедневное употребление такого количества переработанного мяса не принесет пользы и молодому человеку. Следовательно, из списка нужно убрать такую еду», – объяснил диетолог.

Врач подчеркнул, что рацион любого европейца состоит из идентичных продуктов, но в зависимости от предпочтений одни категории будут более востребованными.

По словам эксперта, в России ситуация аналогичная. Какие-то продукты из списка будут пользоваться большим спросом и чаще появляться на столах, чем другие, которые тоже в перечне указаны.

«Лично меня в питании россиян напрягает повсеместное употребление сахара. На сахар приходится чуть ли не четверть суточной калорийности. Это очень высокий и недопустимый показатель. Дневная норма сахара не должна превышать 20 граммов, что соответствует четырем чайным ложкам», – рассказал Гинзбург.

По мнению диетолога, первое место в рационе россиян занимают переработанные мясные изделия, а именно сосиски, сардельки, колбасные изделия и мясо. Также эксперт отметил, что россияне мало едят рыбы и морепродуктов. А они являются главными источниками высоконасыщенного белка.

Также россияне слишком часто и много используют масла растительного происхождения — соевые и подсолнечные. В то время как оливковым, которое является более полезным, практически не пользуются.

«Кроме того, россияне употребляют крайне мало овощей и фруктов. В то время как в избыточном количестве едят кондитерские изделия, выпечку, печенье и конфеты. Питание россиян никуда не годится: много сахара, мяса, причем не в чистом виде, и преобладание вредных сортов масел», – отметил Гинзбург.

Эксперт исключил бы из рациона россиян пищу с высоким гликемическим индексом, колбасные изделия и белый хлеб, заменив его на отрубной.