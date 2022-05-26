Педиатр Одинаева рассказала, как справиться со стрессом перед экзаменами

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26 мая 2022, 23:03

Фото: pixabay.com

Настала пара экзаменов, это время стресса для сдающих. Но как уберечь своего ребенка? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.



Самое важное – не пропустить и вовремя понять момент наступления стресса. Также необходимо определить стадию. Как определить стресс? На него указывают такие физиологические признаки, как частый пульс и дрожь, потливость и расширение зрачков, сухость во рту и спазмы желудка.



Во время стресса педиатр отмечает панику подавленность, растерянность и тревогу.



Чем опасен стресс? Истощение организма, психическое напряжение и чрезмерное выделение адреналина в этот период может привести к неврозу. Он, в свою очередь, может привести к инфаркту, гипертонии и язвенной болезни.



Что может помочь ребенку справится? Врач советует дыхательную гимнастику, физические упражнения, занятие хобби, встречи с друзьями и родными, а главное сон.



Проблемы могут начаться и во время экзамена. Ребенок может испытать приступ паники. Чтобы с этим справится, Одинаева рекомендует выйти туда, где можно побыть одному, умыться холодной водой и попытаться сконцентрироваться на окружающей обстановке.



Родителям же следует дать понять ребенку, что они его поддерживают, что он не один и что экзамены не самое главное в жизни.