В Волоколамском лесу обнаружен гриб со вкусом мяса

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26 мая 2022, 22:58

Фото: pixabay.com

Житель Волоколамска нашёл редкий для Подмосковья гриб в близлежащем лесу. Фото находки размешено в группе в соцсетях, посвященной грибам региона. На этом снимке можно увидеть большой гриб желтого цвета, который напоминает по форме кораллы. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Люди в группе стали угадывать, что же за гриб изображен на фото. Кто-то писал, что это гриб-баран. Но один из знатоков написал, что на снимке – ромария желтая.

«Эти грибы более характерны для местностей с хвойными лесами: Карелии, Северо-Запада России, Кавказа. В нашем регионе их немного. Обычно диаметр ромарий 10-15 см. Экземпляр на фото явно более крупный. Эти грибы условно съедобные, по вкусу похожи на нежирное мясо», - объяснил миколог Владимир Щелгов.

Это уже не первый случай, когда в Подмосковье находят редкие грибы. Недавно в лесу под Солнечногорском обнаружили гигантский строчок.