Москвичи и гости столицы наблюдают за цветением тюльпанов самых разных оттенков в Парке Горького

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26 мая 2022, 20:00

Фото: АН

Около 900 тыс. луковиц высадили в одном из самых культовых мест Москвы – Парке Горького. Сейчас цветение в самом разгаре. Особое внимание привлекают распустившиеся тюльпаны.

Традиционно самые яркие цветочные композиции – в партере «Романтический», «Балерина», «Москва трудовая». Впечатляют Пионарий, садовая комната «Партизанка», а также Большое и Малое панно на Ленинской площади за аркой главного входа.

Часть цветов выращена в оранжерее Нескучного сада. Многие композиции восстановлены по архивным документам.

Цветут и сирень, яблони. Сирингарий — сиреневый сад за зданием дирекции парка. Многие москвичи уже обратили внимание на то, что в городе стали появляться декоративные яблони с пурпурными цветками. Любителям ботаники, красивых селфи и ярких красок стоит поспешить - наиболее пышное цветение длится до середины июня.