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26 мая 2022, 18:12

На вчерашнем заседании Госсовета Владимир Путин озвучил план государственной поддержки населения. Предложенные пути решения проблемы во многом аналогичны тем, которые предлагались экспертами ВЭБ.РФ, однако есть существенное отличие. Бюджетные расходы на господдержку уменьшатся за счёт работающих пенсионеров – их пенсии индексироваться не будут.



Президент сообщил, что с 1 июня на 10% будут проиндексирован прожиточный минимум, от величины которого зависят различные пособия, а также пенсии неработающих пенсионеров. Поскольку по второму пункту уже проводилась индексация в начале года на 8,6%, размер пенсионных выплат по итогам года перекроет инфляционные издержки. С 1 июля ожидается также 10-процентное повышение МРОТ и, соответственно, увеличение зарплаты 4 млн россиян.



В ВЭБ.РФ предлагали более «щедрый» план государственной поддержки, охватывающий всю бюджетную сферу, в том числе работающих пенсионеров. Кроме того, предлагалось проводить индексацию ежегодно, до момента стабилизации экономики. По прогнозам аналитиков, уровень бедности будет расти до 2024 года, поэтому необходимо поддерживать население на протяжение 3-х ближайших лет. Эксперты заявляют, что денег в бюджете страны достаточно, индексация не скажется отрицательно на экономической ситуации.