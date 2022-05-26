Верующие Челябинска смогут прикоснуться к мощам Сергия Радонежского

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

26 мая 2022, 17:40 Анна Семенова

Мощи пробудут в Челябинске только пару дней. Фото: Епархия Челябинской области

Ковчег привезут в город на два дня.

Как сообщили в Челябинской митрополии Русской Православной Церкви, ковчег с мощами преподобного приедут на Южный Урал в рамках общероссийского празднования по прославлению Сергия Радонежского. Летом РПЦ отмечает 600-летие со дня обретения мощей чудотворца. С 12 июня по 6 октября святыня объедет 50 епархий, побывает в каждом федеральном округе страны.

Челябинск не останется в стороне. Верующие нашего города смогут попросить у заступника о помощи в тяжелой ситуации, о выздоровлении и успешной учебе, о мире и защите воинов. Мощи будут располагаться 15 июня в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (Кыштымская, 32), 16 июня - в Свято-Сергиевском храме (просп. Победы, 398, к.1)