Российский военный получил 13 лет колонии строгого режима за сотрудничество с Минобороны Украины

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2022, 16:25 Источник: Коммерсантъ

Фото: Vk.com

В Ростове-на-Дону 30-летнему Руслану Артыкову назначили 13 лет колонии строгого режима и лишили его звания старшего лейтенанта. Он признан виновным в государственной измене.



Руслана Артыкова задержали еще в 2019 году. По данным ФСБ, российский офицер по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Сообщается, что Руслан Артыков полностью признал вину.



Известно также, что в феврале 2021 года военный напал на сотрудника в СИЗО «Лефортово».



«Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное», - сообщала Ева Меркачева, член столичной Общественной наблюдательной комиссии.



По информации суда, несмотря на то, что расследование длилось несколько лет, рассмотрение дела по существу заняло всего три дня.



