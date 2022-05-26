Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Российский военный получил 13 лет колонии строгого режима за сотрудничество с Минобороны Украины

, 16:25 Источник: Коммерсантъ

Российский военный получил 13 лет колонии строгого режима за сотрудничество с Минобороны Украины
Фото: Vk.com

В Ростове-на-Дону 30-летнему Руслану Артыкову назначили 13 лет колонии строгого режима и лишили его звания старшего лейтенанта. Он признан виновным в государственной измене.

Руслана Артыкова задержали еще в 2019 году. По данным ФСБ, российский офицер по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства». Сообщается, что Руслан Артыков полностью признал вину.

Известно также, что в феврале 2021 года военный напал на сотрудника в СИЗО «Лефортово».

«Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное», - сообщала Ева Меркачева, член столичной Общественной наблюдательной комиссии.

По информации суда, несмотря на то, что расследование длилось несколько лет, рассмотрение дела по существу заняло всего три дня.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram