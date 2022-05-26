Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич: Латвия не рекомендует Украине компромисс с Россией

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26 мая 2022, 16:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич выступил перед латвийскими СМИ и заявил, что во избежание новых глобальных проблем важно, как можно скорее, найти возможность экспортировать зерно с украинских складов.

Чего опасается глава МИД Латвии?

Опасается того, что задержка экспорта зерна с Украины может вынудить некоторые страны усилить давление на Украину, чтобы она пошла на компромисс с Россией. Есть и другая причина – нехватка зерна в Африке может привести к голоду, и таким образом, создать волну мигрантов в Европу, а это уже серьезная угроза безопасности.

Глава МИД Латвии заявил, что в настоящее время рассматриваются два основных решения по экспорту зерна из Украины – использовать черноморские порты, которые, по мнению г-на Ринкевича, заминированы. И второй вариант – использовать порты Балтийского моря, но и тут есть проблемы с логистикой. Так как грузы шли через Беларусь. Остается один вариант – Польша.

«Мы должны найти способ использовать как Черное, так и Балтийское море, чтобы вывести зерно как можно скорее», - заявил глава МИД Латвии.

Но главное, что хотел донести до общества г-н Ринкевич – не следует Украине и думать о компромиссе с Россией.

«Только сами украинцы могут решить, в какой момент они готовы вести переговоры, но я думаю, что сейчас подчиняться каким-то авторитетам – это не то, что Латвия рекомендует украинскому правительству».

Я понимаю так, что правительство Латвии за то, чтобы спецоперация продолжалась… А как иначе?