Правительство Латвии заселило украинских беженцев в лучшие отели

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26 мая 2022, 16:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии среди украинских беженцев началась паника: с 25 мая правительство страны не может больше оплачивать ни проживание, ни питание для жителей Украины.

Несколько гостинец уже стали отказывать украинским беженцам в расселении. И один из важных моментов – финансирование.

Как сообщается в официальной информации гостиничного бизнеса Латвии, некоторые отели уже с 31 мая откажут украинским беженцам в приеме, а есть гостиницы, которые сократят число гостей из Украины до минимального. Сокращение финансирования является важным фактором, поскольку сумма, выделяемая государством в отелях «4 звезды» - 15 евро на проживание и 10 евро в сутки на питание человека. Понятно, что такие цифры не покрывают даже себестоимость для гостиниц такого уровня – четырехзвездочный отель в Риге стоит, начиная от 80 евро за номер на двоих, включая завтрак, что как минимум в 2,2 раза дороже, чем предлагает государство.

Совершенно очевидно, что гостиничный бизнес понес потери в пандемию. Конечно, была государственная поддержка. Но не для всех отелей. Сегодня, когда в Латвию идет огромный наплыв украинских беженцев, то правительство страны попросило сферу гостиничного бизнеса помочь в вопросах расселения.

Увы, правительство попросило, а вот оплачивать «по полной» программе нет возможностей. Разумеется, гостиницы Латвии просто не могут долгое время работать себе в убыток. Более того, нынче летом прогнозируется наплыв туристов из Европы – уже забронированы латвийские отели.

Правительство Латвии обещает решить вопрос с украинскими беженцами… Вопрос – когда и как?