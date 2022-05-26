Группа «ЛСР» претендует на школу, в которой с ученика сняли Z-футболку

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26 мая 2022, 15:57

Новыми подробностями обрастает история вокруг «Московской экономической школы». В конце апреля в гимназии разгорелся скандал после того, как ученика 8 класса Игоря Петрушко заставили снять футболку с буквой Z – символом спецоперации в Украине. Однако, как удалось выяснить, в ситуации может быть замешан еще и коммерческий интерес. Группе «ЛСР», фактически, принадлежит здание школы в д. Зайцево. МЭШ ежегодно платит застройщику сотни миллионов рублей, а глава «ЛСР» входит в правление гимназии и связан с семьей Петрушко.



Тонкий момент.

История с восьмиклассником Игорем Петрушко потрясла общественность в апреле. Школьника заставили переодеться, после того как он пришел в школу в футболке с буквой Z. Через две недели кейс заиграл новыми красками. Как выяснила Readovka, в стенах МЭШ происходило много странного – на картах России отсутствовал Крым, учебную программу формировали в контакте с политическими европейскими структурами, а директор школы Наталия Каджая открыла в гимназии многомиллионный бизнес, записанный на мать и мужа. Также появилась информация о том, что против руководства школы возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ дискриминация (нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина).

После волны резонанса в СМИ, один из членов правления МЭШ Андрей Молчанов инициировал заседание правления, посвященное «конфликтогенной психолого-педагогической ситуации в коллективе». По его результатам было принято решение провести внутреннее расследование, поставить на вид директору МЭШ допущение кризисной ситуации, а также «принять жесткие меры реагирования вплоть до прекращения трудовых отношений».



Любопытно, что директор Наталия Каджая, которой и было посвящено заседание - не явилась. А глава питерского девелопера «ЛСР» Андрей Молчанов (#102 российского Forbes) никогда ранее не интересовался конфликтологией в МЭШ.

Дом А. Молчанова



Золотая школа.

История отношений Молчанова с МЭШ началась в 2013 году. ЗАО «ЛСР Недвижимость», фактическим руководителем которой был Молчанов, взялась за строительство филиала школы в д. Зайцево (Одинцовский район). Стороны заключили инвестиционный договор. По нему 80% площади здания отходило застройщику, а 20% - школе. Стоимость строительства должна была составить 640 000 000р. При этом школа предоставляла земельный участок по цене 1р за кв.м. ежегодно. Случай чудесный - такой дешевой земли в Одинцовском районе не было никогда.

На этом чудеса не заканчиваются за год (с апреля 2014 по июнь 2015) стоимость строительства школы увеличилась почти на 50% и составила уже 905 334 198р. В январе 2016 школу ввели в эксплуатацию, но оказалось, что стройка все еще не закончена. В ноябре пришлось потратить еще более 86 227 142р. на дополнительные работы «в связи с изменениями в проектную документацию». Молчанов также учел в качестве расходов затраты на инженерные коммуникации в размере 100 339 239р., проценты по кредиту в размере 103 985 049р. и даже «прочие расходы» на скромных 9 658 390р.

Таким образом стоимость строительства школы составила более 1.1 млрд рублей, почти вдвое больше первоначально оговоренной суммы.

Стоимость строительства явно выглядит завышенной – получается порядка 2,4 млн рублей на ребенка, при средней цене до 1,6млн. Больше того, стоимость выглядит странной даже для «ЛСР». В том же 2016 году компания построила школу в 4 раза дешевле (в пересчете на одного ребенка).

К таким расходам МЭШ оказалась не готова и «ЛСР» обратился в суд. По решению Московского арбитражного суда ЛСР остался владельцем 80% помещения, которое сдает в аренду МЭШ в течение 10 лет с правом последующего выкупа. При этом стоимость аренды составляет 10% от постоянно повышавшихся затрат застройщика – это более 100 млн рублей ежегодно. Помимо этих плат, МЭШ обязан выплачивать ЛСР основной долг за строительство.

Самое удивительное в ситуации, сложившейся между МЭШ и ЛСР – это полное отсутствие внятной позиции заказчика строительства. Если подрядчик склонен завышать смету всегда – начиная от ремонта квартиры, заканчивая космодромами, то как правило заказчик обрезает неуемные аппетиты партнеров. В случае школы в Зайцево этого не произошло. Одним из объяснений может стать позиция президента фонда МЭШ Юрия Шамилова. О кабальных договорах он знает не понаслышке - 20 лет назад, задолго до проекта ЛСР, Шамилов стал фигурантом уголовного дела о… строительстве школы в д. Зайцево! Все дело закончилось банкротством подрядчика «ССК-68». И именно Шамилов договаривался с ЛСР о «золотом» строительстве нового подмосковного филиала.



На крючке.

В текущей экономической ситуации МЭШ, по сути, находится в заложниках у группы ЛСР, по крайней мере та часть школы, которая расположена в д. Зайцево. О предъявлении ЛСР требований по возврату речи не идет, как и о фактическом банкротстве – все же школа носит некоммерческий статус – но у Молчанова есть рычаги для «понятийного» решения вопроса. Случай с семейством Петрушко может стать триггером для того, чтобы сменить руководство школы, а затем начать процесс передачи филиала в Зайцево под управление ЛСР.

Еще одно интересное совпадение – это историческая связь Молчанова и Петрушко, чей сын стал жертвой неправомерных действий педагогического состава школы. Холдинг «Отечественные лекарства» (с 2008 г. – «Валента фармацевтика») был создан при участии банка «Российский кредит». В банке работал Станислав Петрушко - он был одним из ТОП-менеджеров. Именно в банке «Российский кредит» без вести пропали 371 млн СРО «НОСТРОЙ», который возглавил Андрей Молчанов.