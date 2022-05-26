Латвийский режиссер Алвис Херманис: Я получаю бесчисленное количество письменных угроз

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26 мая 2022, 15:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: латвийский режиссер Алвис Херманис

Режиссер Алвис Херманис сообщил латвийским СМИ, что после его высказываний о спецоперации он начал получать бесчисленное количество письменных угроз.

«Моя недавняя публикация в социальных сетях о России вызвала удивительную реакцию. Кто бы мог подумать? За последние два дня я получил более 100 письменных угроз физической расправы. Устных тоже», - заявил режиссер.

Ранее, Херманис заявил, что в это критическое время наибольшая ответственность лежит на западных политиках и дипломатах: «Когда катастрофа случится и у нас, будет поздно обвинять россиян, потому что сейчас они готовы на все. Наш мир рухнул – по ту сторону находится враждебная для нас сила… И ясно одно – западная дипломатия сильно провалилась, поскольку допустила всю эту ситуацию».