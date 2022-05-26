Молодых южноуральцев зовут в путешествия по России

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

26 мая 2022, 12:14 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Получить путевку можно за таланты и активную деятельность.

Жители Челябинской области могут стать участниками программы «Больше, чем путешествие». Она позволяет поощрять талантливых и перспективных молодых людей поездками по России. Такую награду вручают тем, кто добился высоких результатов, участвуя в конкурсах и проектах платформы «Россия – страна возможностей» и Российского общества «Знание».

По программе «Больше, чем путешествие» получили приглашение или съездили в поездку уже более 50 тысяч человек. Среди них и представители Южного Урала. Одна из счастливчиков – четверокурсница факультета журналистики Арина Ворошилова. Девушка получила возможность съездить в два путешествия за то, что прошла в полуфинал и финал конкурса «Твой ход». Арина Ворошилова уже съездила по маршруту «Помни» из Тюмени в Тобольск. А второй тур Астрахань-Калмыкия ей предстоит летом.

Подробная информация о программе «Больше, чем путешествия» представлена на официальном сайте проекта.