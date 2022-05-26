В США до сих пор идёт скандал между Клинтон и Трампом из-за необоснованных обвинений

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26 мая 2022, 11:59 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

В США в конце прошлой недели начались слушания по делу Майкла Сассмана, юриста из предвыборного штаба Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на президентский пост в 2016 году. Спецпрокурор Джон Дарем подозревает Сассмана в лжесвидетельствовании ФБР. Незадолго до выборов юрист передал следователям документы о якобы связях Дональда Трампа с Россией. Дело рассматривается в рамках более крупного процесса. Прокурор Дарем, назначенный ещё при Трампе, ищет доказательства политической мотивированности расследования связей бывшего президента США с РФ. Расследования по поводу возможного сотрудничества Трампа с Россией в своё время проводил Роберт Мюллер, но добиться успехов ему так и не удалось.

В ходе недавних слушаний выяснилось, что штаб Клинтон на свой страх и риск в 2016 году поделился с прессой совершенно непроверенной информацией. Она-то как раз и стала поводом для дела против Дональда Трампа. Из-за постоянных обвинений у прежнего лидера США серьёзно пострадал имидж. Что касается самих данных, то Хиллари Клинтон одобрила распространения сведений о якобы имевших место связях между Трампом и Альфа-банком. В своё время техспециалисты, работавшие на предвыборный штаб, обнаружили факты взаимодействий банка и Trump Organisation. Был сделан вывод о наличии каналов связи. Об этом как раз и было решено поделиться с прессой.

Но согласно показаниям экс-менеджера предвыборного штаба Клинтон Робби Мука, у самих сотрудников штаба не было никакой уверенности в достоверности передаваемой информации. В своё оправдание он заявил, что решение передать СМИ данные было принято для дальнейшей верификации. В Wall Street Journal сообщили, что решение о распространении информации приняли на тот момент несколько человек, среди которых советник Клинтон, Джейк Салливан, пиар-директор Дженнифер Палмиери и председатель избирательной компании Джон Подеста. Госпожа Клинтон против этого никак не возражала.

А ещё в рамках кампании Хиллари Клинтон эту информацию активно распространяли для борьбы с оппонентом. Статья о подозрениях насчёт связей Трампа и Альфа-банка появилась в интернет-издании Slate в последний день октября, как раз в преддверии выборов 8 ноября. Салливан тогда выступил с официальным заявлением по этому поводу. «Это может быть самая прямая связь между Трампом и Москвой», - заявил он в тот день. Позже сама Клинтон опубликовала данное заявление на своей странице в Twitter. Робби Мук, принимавший в 2016 году участие в дебатах с трампистами, даже призывал Конгресс к расследованию связей главы республиканцев с РФ.

В одном из интервью для Fox News Кэллиэнн Конуэй объяснила, что серверы Trump Organisation и Альфа-банка действительно взаимодействовали, но совсем не так, как думали демократы. Речь шла об обыденных маркетинговых сообщениях. Позже в ФБР пришли к выводу, что обвинения в адрес Trump Organisation просто-напросто лишены оснований. В свою очередь юрист штаба Клинтон, Майкл Сассман, в 2016 году отправился в ФБР и передал им эту информацию, при этом не поставив в известность агентство, что он работает на демократов. Напротив, он заверил силовиков, что действует, как добропорядочный гражданин, готовый помочь следствию.

Трамп же прокомментировал эту ситуацию в интервью Fox Digital. Тогда он заявил, что речь идёт о «величайшем скандале в истории». Потом он задался вопросом о возвращении собственной репутации. Ведь имидж экс-президента США пострадал более, чем серьёзно.