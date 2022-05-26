В Москве за махинации задержан внук экс-главы Центробанка России

Внука бывшего председателя банка России Георгия Матюхина задержали в Москве. Станислав Матюхин являлся гендиректором крупной финансовой пирамиды, работавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Ему инкриминируется участие в организованном преступном сообществе (ОПС), похитившем у вкладчиков как минимум 2 млрд руб.
Многие коллеги Станислава Матюхина уже арестованы либо находятся в бегах. Известно, что ранее он сам находился в статусе свидетеля.
Станислав Матюхин ранее работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и Центробанке. В ЦБ он фактически был куратором QBF, поскольку занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.
Став гендиректором QBF, Матюхин расширял канал продаж. По данным следствия, получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры. На данный момент известно, что нанесенный вкладчикам ущерб составляет более 2 млрд руб.
Свою квартиру на Кутузовском проспекте, которая находится в десяти минутах ходьбы от офиса компании в «Москва-Сити», Матюхин приобрел, уже будучи сотрудником QBF. В числе клиентов компании была балерина Анастасия Волочкова, инвестировавшая в QBF порядка 3 млн руб. Интересно, что 500 тыс. руб. ей в итоге вернули. Но, по версии следствия, Матюхин рассчитывал на то, что госпожа Волочкова, воспользовавшись своими связями, поможет разблокировать счета компании в регионах. Однако она делать этого не стала, после чего сотрудники QBF перестали выходить с ней на связь.
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