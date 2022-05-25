Минтруд предлагает ​ увеличить ​ квоты на трудовых мигрантов​

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25 мая 2022, 21:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Российский Минтруд предлагает изменить параметры пилотного проекта по целевому ввозу трудовых мигрантов в страну из Узбекистана, чтобы расширить круг его потенциальных участников.

Проект поправок к постановлению правительства от 6 октября 2021 года уже опубликован на сайте regulation-gov. Напомним, что в октябре прошлого года Минтруд, Минстрой и МВД объявили об апробации нового механизма допуска в Россию иностранной рабочей силы. В рамках спецсоглашения с узбекским правительством был запущен проект, предполагавший ввоз в РФ 10 тысяч граждан данного государства для работы в сфере строительства и агропрома.

Для решения проблемы соблюдения эпидемиологических норм в период пандемии, все желающие приехать в Россию проходили медобследование, ПЦР-тестирование и вакцинацию «Спутником-лайт» или другими препаратами. Российские стройкомпании должны были сообщать вышестоящему ведомству о своей потребности в иностранных рабочих посредством специальной заявки, но патент не был привязан к конкретному работодателю. Согласно новому механизму, иностранный гражданин будет трудиться у конкретного работодателя, который оформил приехавшему сотруднику разрешение на работу.

Из проекта поправок к постановлению следует, что Минтруд предлагает отказаться от действовавшего ограничения на количество работников, которые могут въехать в Россию в рамках данного проекта. Кстати, это не отменяет действующее ограничение на привлечение иностранцев в виде квот для различных экономических отраслей. Также поправки отменяют ограничение по сфере деятельности работодателя, который может подать заявку для участия в проекте. Формулировка «в сфере строительства или агропрома» дополнится словами «и в иных отраслях экономики России».