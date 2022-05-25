Министр обороны Латвии Артис Пабрикс: Если Украина проиграет, то воевать придется нам

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25 мая 2022, 20:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Все чаще в Латвии правящие националисты стали говорить о том, что после Украины «пойдет» Латвия. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс публично заявил: «Если Украина проиграет, то воевать придется нам». И моментально попросил денег от США.

После заявления г-на Пабрикса, как отмечает сам министр, его не поняли союзники… Глава министерства обороны дал пояснение:

«Я благодарю страны, которые поддерживают Украину – США, Великобританию, Польшу, страны Балтии, Чехию… Но есть страны, которые недостаточно хорошо выполняют свою работу, и могут сделать больше. У нас нет времени ждать! Мы - пограничная страна, и мы не готовы оплачивать счета за обед и ужин за других. Время быстро уходит, поэтому Латвии нужна поддержка, особенно со стороны США».

Интересно, Украине помогает и США, и Великобритания, и страны Европы… А спецоперация все идет? А, кто помогает России? Никто! Какой вывод? Не вся информация, которую, например, усиленно пытаются «втемяшить», например, латвийцам «не есть правда», а обычная пропаганда!

Поразительно, но неужели довольно неглупый человек, как могу судить, г-н Пабрикс, считает, что США бросит все силы на спасение Прибалтики? Позвольте напомнить… Афганистан – бравые солдатики НАТО бежали так, что пятки сверкали… И это от «горстки» талибов (запрещенная организация в РФ)… А тут – «цельная» Держава!!!

Интересно, а что г-н Пабрикс будет делать, когда ракеты «Сармат», наперегонки с ракетами «Хаски» полетят... а Псковская дивизия «у ворот» Латвии образуется?

Право слово, думать же было надо, когда в угаре гадили на Россию! Думать головой!