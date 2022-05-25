Хакеры из группы XakNet Team совершили DDoS-атаку и блокировали систему корректировки огня артиллерии ВСУ

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25 мая 2022, 19:59

Из открытого доступа

Группировка хакеров XakNet Team смогла при помощи DDoS-атаки вывести из строя систему корректировки огня артиллерии ВСУ. речь идёт о работе комплекса «Кропива», целью которого было привлечение местного населения в интересах огневого поражения. Приложение устанавливают на смартфон и применяют для передачи точек дислокации или перемещения российских войск напрямую в ВСУ.

Также приложение использовали для кражи данных бойцов армий ЛДНР. Происходило это, если военный имел неосторожность установить такое себе на телефон.

Сегодня стало известно, что XakNet Team смогли не только заблокировать доступ новых пользователей, но и остановить работу самого сервиса. Поскольку сейчас идёт крупное наступление союзных войск в Донбассе, это спасло не одну жизнь.