Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Такое впечатление, что открылся портал в ад

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

25 мая 2022, 17:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Елена Фрумин-Ситникова

Сегодня каждый, кому небезразлична ситуация в мире, после спецоперации, считает своим долгом высказаться. Есть и во мнениях людей интересные моменты, которые на многое открывают глаза…

Мне очень нравится беседовать с приятельницей Леночкой Фрумин-Ситниковой, она умница и театральный критик, предана России, хотя живет в Канаде, но уже много лет ходит по инстанциям, чтобы вернуться в Москву – надеюсь, что у Елены это получится.

Интересное мнение высказала намедни Леночка о ситуации на Украине:

«Смотрю новости с Украины. В каждом населенном пункте находят камеры пыток, растерзанные трупы. Пытают так, что Дракула бы мог поучиться. Не брезгуют и людоедством. А уж защищать свои гнилые тушки мирными и беззащитными людьми – это вообще для этих вурдалаков норма. Для желто-блакитных существ нет никаких нравственных запретов. Они являют собой воплощенное зло. Такое впечатление, что открылся портал в ад. И оттуда, как из вулкана, извергается в мир страшная, черная субстанция, которая разъедает все вокруг.

Разговаривала с одним мальчиком из Украины. Сыном своих хороших и давних знакомых. Такой был умный, хорошо воспитанный, начитанный юноша из профессорской семьи – говорили о литературе, о театре и кино. Обсуждали эстетику постмодернизма…

И вдруг от него приходит мне в личку сообщение: «Будем резать вас, как свиней. И жечь, и пытать. И детей, и внуков ваших!»

Ну е-мое! Да, что же с ними там делают? Как так получается, что за короткий срок из тихих интеллигентных юношей делают бешеных зомби?!

Молю Бога, чтобы этот адский портал поскорее закрылся. Как потом жить рядом с вот этим всем, пока не понятно… Кажется, тут требуется экзорцист. Они одержимы дьяволом. Отмаливать их придется. Только бы сил хватило».

Знаете, я задумалась над словами Елены… Помню, как разговаривала со своим коллегой из Украины в марте… Он был в Киеве, и я слышала какие-то выстрели… Конечно, спросила его об этом… Ответ поразил меня, но я все списала на шок, стресс… «Да, это около дома стреляют… Комендантский час. Иду сегодня домой, а в канаве труп валяется… тут много…» Естественно, я спросила – «кто и кого убил?» Ответ: «Так, может, после комендантского часа вышел на улицу – так и надо, что сдох, нечего шляться». Я было заикнулась, что это «твой сосед», но… Нет, жалости я не услышала… «Будем этих русаков бить! Уничтожим, уничтожим!» А мой коллега, кстати, русский…

И еще меня удивляет… Намедни, в нашем дворе городской квартиры появилась крутая «тачка», в Риге таких машин еще нет, с украинскими номерами… Стала свидетелем разговора украинского мужчины и местной соседки…

- Сейчас нужно нам проходить перерегистрацию у вас, в Латвии, машин… Это зачем? Нам ничего не надо проходить! Еще платить за это! Мы пострадавшие...

Соседка моя – женщина с юмором… Отвечает…

- Это на такой машине и пострадавший? Да и район, где вы живете – не по карману всем латвийцам… Государство, поди, платит?

- Сам плачу. Но вы обязаны!

- Я вам, уважаемый гость, ничем не обязана! Помогаю – когда и кому желаю. Я сочувствую вам, но вы тоже помогите своим соотечественникам, которые не столь обеспечены, да и с детьми…

- И как это?

- Да финансово. Можно же продать такую дорогую машину и купить дешевле, а разницу отдать своим согражданам, которые нуждаются. Это же ваши земляки…

- А пошла ты в ж…, старая дура…

Вот такой ответ!

Получается, что вся Латвия должна, обязана… А если финансы закончились, то «идите в ж…!»