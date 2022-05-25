Мособлсуд рассмотрит дело особо опасного преступника Александра Мавриди

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25 мая 2022, 17:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Мособлпрокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу, расследованному следственными органами ГСУ СКР Подмосковья. Все 24 тома дела будут рассмотрены в Мособлсуде. Перед судом присяжных предстанут Александр Мавриди и Паша Ахмедов, уроженцы Казахстана, а также выходцы из Молдавии – Александр Бутнару, Иван Цуркану, Николай Тетеря и Денис Грозаву. Все эти люди обвиняются в совершении похищения человека, в вымогательстве, легализации имущества, добытого преступном путём, убийстве предпринимателя, незаконном лишении человека свободы, незаконном хранении оружия и побеге. Преступления, совершённые вышеупомянутыми лицами, достаточно серьёзные.



По версии следствия, в ноябре 2018 года Александр Мавриди создал на территории Московской области организованную преступную группировку. Она была инициирована для похищения известного московского адвоката Алексея Завгороднего и вымогательства у него недвижимости. Правозащитника заманили в частный дом в Одинцово, где его удерживали насильно и избивали. Преступники требовали переписать на них все активы. Пребывая в плену у бандитов с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года потерпевший согласился выполнить требования злоумышленников. Ему пришлось подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимым имуществом с целью переоформления прав собственности на три квартиры и одно машиноместо, расположенные в Москве. Общая кадастровая стоимость составляла 71 млн рублей.



О совершённых в отношении адвоката преступлениях стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту убийства хозяина заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы», предпринимателя Владимира Маругова в Истре, когда проводился обыск у Мавриди, и когда обнаружили удерживаемого им заложника. Буквально перед этим, 1 ноября 2020 года Мавриди и его подельник Ахметов напали на загородный дом Маругова, застрелив бизнесмена из арбалета. В результате оперативных и следственных мероприятий, преступники были задержаны в кратчайшие сроки. В августе прошлого года Мавриди с четырьмя арестантами совершили побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра. Буквально спустя месяц, всех их нашли и снова задержали.