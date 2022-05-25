Бывшему вице-губернатору Краснодарского края вынесли приговор

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25 мая 2022, 14:48 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-заместитель главы Краснодарского края Юрий Гриценко признан в совершении особо крупного мошенничества и превышении должностных полномочий, но получил условный срок. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с запретом занимать должности на госслужбе в течение двух лет. Помимо этого, Гриценко должен выплатить штраф в размере 700 тыс. руб.



Первый эпизод уголовного дела связан с тем, что в 2016 году Юрию Гриценко, который курировал строительную сферу края, стало известно о проблемах с финансированием строительства перинатального центра в Сочи: выделенных по краевой программе средств не хватало на завершение очередного этапа, при этом краевой минстрой должен был отчитаться о выполнении работ не позднее декабря. В этой ситуации Юрий Гриценко, как утверждает обвинение, использовал средства ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза». На счете этого учреждения находилось 200 млн руб., предназначенных на ремонт здания. Как следует из приговора, через своего помощника Романа Щедрова вице-губернатор передал директору «Краснодаркрайгосэкспертизы» Людмиле Панкратовой указание перевести средства учреждения на счет в Кубанском универсальном банке. После этого банк, подконтрольный мэрии Краснодара, выдал кредит на сумму 175 млн руб. строительной компании «Кубань», которая была генподрядчиком в проекте строительства перинатального центра. Вскоре у банка была отозвана лицензия, в связи с чем «Краснодаркрайгосэкспертиза» лишилась своих средств.



Еще один эпизод касается приобретения участка площадью 1,8 га в поселке Березовом в пригороде Краснодара. Участок, принадлежащий муниципалитету, был предоставлен в аренду членам гаражного кооператива для строительства стоянки и объектов сервиса, земля была выделена без конкурса решением экспертного муниципального инвестиционного совета. Затем арендаторы изменили целевое назначение участка на жилое строительство, возвели несколько домов и выкупили территорию по льготной цене (374 тыс. руб. при рыночной стоимости 40 млн руб.). Следствие и суд пришли к выводу, что организатором незаконной схемы был Юрий Гриценко, который в итоге оформил участок на свою жену.



Бывший вице-губернатор своей вины не признает. Его экс-помощник Роман Щедров и бывший директор ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» Людмила Панкратова, как и Гриценко, получили условные сроки наказания.



