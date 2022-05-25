Госдума собирается запретить иностранцам пользоваться в России услугами суррогатного материнства

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25 мая 2022, 14:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который запрещает иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Депутаты собираются разрешить эту процедуру только соотечественникам, состоящим в браке, или одиноким россиянкам, которые не могут выносить или родить ребенка самостоятельно.



Инициатором законопроекта выступил парламентарий Петр Толстой. По его словам, нововведение сможет препятствовать «торговле российскими детьми за рубежом» и позволит осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных несовершеннолетних.



В январе 2020 года полиция в московской квартире обнаружила мертвого младенца.



«По предварительным данным следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. Новорожденные находились там до тех пор, пока их биологические родители — граждане иностранных государств — занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж», - сообщали в СКР.



По словам Петра Толстого, оборот клиник, оказывающих услуги суррогатного материнства, составляет более €2 млрд.



«Мы хотим это прекратить и идти дальше — поставить на контроль государства эту процедуру, чтобы Россия не была донором черного рынка детей», - заявил депутат.



Толстой также сообщил, что суррогатное материнство запрещено во Франции, Италии, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Индии, Сингапуре и Китае.



Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев отметил, что за последние несколько лет, даже «по самым скромным подсчетам», из страны вывезено за рубеж около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями. Однако по данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в 2019 году всего было 45 068 беременностей с помощью репродуктивных технологий (ЭКО, ИКСИ), из них только 1191 — с участием суррогатных матерей. При этом родились таким образом 806 детей.



Петр Толстой заявил, что 90% родов суррогатных матерей в России происходят по заказу иностранцев и усыновляют детей «в основном» однополые пары.



Анна Кузнецова из «Единой России» считает, что речь идет «не только о защите наших детей, но и о защите наших семейных ценностей». Она пожаловалась на то, что в правительстве согласование документа затянули на полгода.



«Такая ситуация особенно сегодня недопустима, когда наши воины сражаются. Если бы наши так воевали, как сегодня работают над законопроектом по защите наших с вами родных ценностей, то не только специальную операцию — все, что имеем, потеряли бы», - считает Кузнецова.



Виталий Милонов вообще выступил за полный запрет в России как суррогатного материнства, так и абортов. Петр Толстой ответил, что «в принципе согласен» с Милоновым, но предложил такие решения принимать поэтапно.



