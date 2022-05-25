В России растёт спрос на кнопочные телефоны

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25 мая 2022, 14:47 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В первом квартале 2022 года импорт кнопочных телефонов вырос на 43%. Согласно сведениям GS Group, их оборот в России вырос с 3 до 4 млрд рублей, но произошло это только за счет роста количества устройств.



В январе-марте в Россию ввезли 10,3 млн телефонов. Среди них - 3,5 млн кнопочных и 6,8 млн смартфонов.



По данным экспертов, в первом квартале года оборот российского рынка телефонов составил 197 млрд рублей. Лидерами по выручке являются Apple (85 млрд рублей), Samsung (39 млрд рублей), Xiaomi (34 млрд рублей) и Realme (15 млрд рублей).



Увеличение спроса на кнопочные аппараты на российском рынке отмечают второй год подряд.



«В первую очередь этот тренд обусловлен удаленкой — кнопочного «собрата» заводят в качестве второго телефона для специалистов сферы услуг, которые теперь работают из дома, или для пользования детей и пенсионеров. Помимо прочего, можно отметить и ностальгический тренд на 90-е не только в музыке, искусстве, но и в технике. В 2022 году эту тенденцию усилили ограничения технологического импорта и смещение спроса на коммуникационные устройства в более низкий ценовой сегмент», - отметили в пресс-службе системного интегратора Oberon.



Эксперты предполагают, что некоторые пользователи переходят на кнопочные телефоны из-за роста случаев кибермошенничества.



«В пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что в первом квартале 2022 года эксперты расследовали в четыре раза больше кибератак, чем за аналогичный период 2021 года. Это огромный рост. Пользователю страшно, что его данные украдут или за ним следят», — считает медиаисследователь Юлия Загитова.



В Oberon отметили, что с 2019 года число зарегистрированных преступлений в России, связанных с мошенничеством, ежегодно растет в шесть и более раз.



«Чтобы защититься от современных атак, необязательно менять смартфон на кнопочный аппарат, ведь в последних тоже есть свои уязвимости. Например, в 2021 году специалисты сообщества «Хабр» даже на самых недорогих и простых моделях телефонов обнаружили предустановленное шпионское ПО и троянские программы: из пяти приобретенных в тест экземпляров только один оказался чист от вредоносного софта. Так что «упрощение» не снизит киберриски, особенно с учетом лавинообразного роста пользовательских сервисов в цифровом формате», - рассказали в компании.



По словам экспертов, средства базовой защиты современных смартфонов достаточно качественные, значимая часть устройств имеет встроенный антивирус от производителя.



«Защищайте гаджет паролем и используйте двухэтапную аутентификацию для приложений, особенно для банковских и для личных кабинетов, поставьте максимальные настройки безопасности смартфона (шифрование, сложные пароли, активация удаленной очистки данных при краже или утере), скачивайте только легитимные приложения, а ненужные или подозрительные удалите и обязательно установите и используйте антивирус для смартфона», - советует Оксана Ульянинкова, руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности фонда «Сколково».



