Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о том, что у актера случился инсульт после драки в колонии

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25 мая 2022, 14:48 Источник: teleprogramma.pro

Актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин опроверг появившиеся в СМИ публикации о том, что актер, который сейчас отбывает срок за смертельное ДТП, подрался в колонии, после чего у него случился инсульт.

Юрист назвал эту информацию «враньем с первого до последнего слова». Он рассказал, что утром в среду его коллега адвокат Падалко посетил колонию, в которой содержится Ефремов.

«Михаил Олегович прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте», - передал Хархорин его слова.

Он рассказал, что Ефремов работает в швейном цехе колонии. Ему предлагали более легкую работу в библиотеке, но актер отказался, заявив, что хочет быть «как все».

Адвокат сообщил также, что заключенные относятся к Ефремову с уважением, называют его «дядя Миша».

Как сообщалось ранее, суд приговорил Михаила Ефремова к восьми с половиной годам лишения свободы после автомобильной аварии со смертельным исходом, виновником которой он стал.