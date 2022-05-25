«Развод» с Советом Европы: Комитет Госдумы поддержал поправки о неисполнении Постановлений Европейского суда по правам человека

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25 мая 2022, 13:36

Так 15 марта 2022 года Россия инициировала процесс выхода из Совета Европы. Согласно ст. 7 Устава организации, установлено, что каждый член Совета Европы имеет право выйти из состава при наличии официального уведомления.

Теперь Постановления Европейского суда по правам человека не будут являться основанием для пересмотра судебных решений в российских судах. При этом, в действующее законодательство планируется внести дополнительные правовые механизмы по пересмотру судебных постановлений, вынесенных на территории Российской Федерации, где будет существовать возможность по возобновлению производства по делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

После окончательного одобрения законопроекта Постановления ЕСПЧ принятые после 16 марта 2022 года будут необязательны для исполнения на территории Российской Федерации. При этом, Постановления принятые до 16 марта 2022 года будут исполнены. Генеральная прокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществить выплату по Постановлениям ЕСПЧ денежных компенсаций. Компенсационные выплаты будут производиться только в рублях. Такая мера, по мнению инициаторов поправок, направлена на соблюдение защиты прав и законных интересов граждан.

Так с марта 1998 года Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод была ратифицирована в Российской Федерации. При этом, для некоторых граждан Европейский суд по правам человека был последней надзорной инстанцией по защите их прав и законных интересов.

Европейский суд по правам человека мог присуждать не только выплату компенсаций за нарушение прав граждан, но также в некоторых случаях, имел право вмешиваться в деятельность российских судов, накладывая что-то вроде «вето» на их решения. При этом, по самому обширному спектру вопросов, в том числе спорам, связанным с имущественными правами.