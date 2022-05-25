Челябинский психолог Тимур Гареев рассказал, как избежать стресса во время ЕГЭ

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

25 мая 2022, 11:38 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено медиахолдингом «Гранада Пресс»

Эксперт стал гостем первого выпуска подкаста «Недетские голоса». Это совместный проект медиахолдинга «Гранада Пресс» и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, в котором подростки обсуждают темы и вопросы, которые считают самыми важными и актуальными.

Ведущие Михаил Басков, Яна Михайлова и Даниил Салимов подробно расспросили специалиста о том, как научиться преодолевать волнение во время любых контрольных работ и экзаменов. Главный совет, который дал Тимур Гареев всем школьникам, — начинать готовиться заранее, при этом, стараться разобраться в учебном материале, а не зазубривать его механически. По словам психолога, стресс — естественная реакция организма, важно научиться его контролировать и не давать волнению снижать эффективность выполнения заданий экзамена.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, первый выпуск подкаста «Недетские голоса» посвящен актуальной для школьников проблеме.

«Уверена, что школьники, родители и педагоги с удовольствием послушают первый подкаст и найдут в нем полезную информацию», — добавила омбудсмен.

Первый выпуск доступен на платформе castbox.fm.