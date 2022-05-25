МЧС протестует против решения по делу «Зимней вишни»

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25 мая 2022, 11:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Представители МЧС России на брифинге, прошедшем во вторник, рассказали, что ведомство обжаловало приговор по первому из четырёх уголовных дел о произошедшем в марте 2018 года пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Среди восьми фигурантов дела было двое сотрудников МЧС – начальник караула кемеровской пожарной части №2 Сергей Ганин и бывший начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда ПС Андрей Бурсин. Суд признал их виновными в халатности и приговорил к 5 и 6 годам колонии соответственно. МЧС участвовало в процессе в качестве гражданского ответчика.

Суд взыскал с ведомства по 75 000 рублей и 100 000 рублей в пользу близких погибших на пожаре людей. В адрес врио главы МЧС Александра Чуприяна вынесли частное определение, в котором суд отметил отсутствие системной подготовки пожарных и слабую координацию ведомств. Но представители МЧС с обвинениями в их адрес не согласились. Они неоднократно утверждали, что обвинения являются незаконными. Во время брифинга во вторник Александр Чуприян ещё раз выразил свою поддержку приговорённым сотрудникам ведомства. Замглавы МЧС Алексей Серко сообщил, что дело находилось на контроле бывшего главы министерства Евгения Зиничева, и соответственно ведомство планирует доказать невиновность пожарных.

Также господин Серко добавил, что ведомство готовится внести в Госдуму пакет законопроектов для защиты пожарных от уголовного преследования при выполнении служебных задач в неординарных случаях.