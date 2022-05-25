Собянин выделил средства на поддержку такси и каршеринга в условиях санкций

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25 мая 2022, 11:32

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении средств на поддержку такси и каршеринга в условиях санкций.



«Правительство Москвы выделило 450 млн руб. на реализацию программы дополнительной поддержки таксомоторных компаний и операторов каршеринга. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Отмечается, что принятая в марте 2022 года программа предусматривает увеличение в два раза размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга.



«Дополнительная поддержка со стороны правительства Москвы позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить возросшие финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и тем самым сохранить парк машин, доступность услуг и уровень сервиса для потребителей. Для каршеринга - это большой выбор машин в разных частях города. Для такси - быстрая подача к месту заказа», - добавили в столичной пресс-службе.



Уточняется, что в настоящее время парк такси Московского региона насчитывает 155 тыс. автомобилей (60 тыс. - Москва, 95 тыс. - Московская область), 60% из которых находятся в лизинге. В парке каршеринга находится порядка 30 тыс. автомобилей, практически все они приобретены по договорам лизинга.



Заявки на получение субсидий будут приниматься департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города с 20 июня по 3 июля 2022 года.



В пресс-службе добавили, что решение об оказании дополнительной поддержки таксомоторным компаниям и операторам каршеринга является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



