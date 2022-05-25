В Находке увековечили имя Героя Российской Федерации Александра Кононова

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25 мая 2022, 07:10

Фото: предоставлено пресс-службой Восточно-Уральского терминала

Герой России подполковник Александр Иванович Кононов погиб при исполнении служебного долга в Республике Дагестан. Он служил в специальных подразделениях Министерства обороны. 17 мая ему исполнилось бы всего 44 года…

12 августа 2014 года, выполнив боевое задание и возвращаясь на базу, группа спецназа попала под плотный огонь боевиков. Несмотря на сложность ситуации, подполковник Кононов возглавил бой и организовал выход отряда из-под обстрела, сохранив жизнь личному составу.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Кононову присвоено звание Героя России (посмертно).

А день рождения героя, 17 мая в Находке на территории городской средней школы № 5, которую окончил Александр Иванович, представители компании «Восточно-Уральский терминал» открыли памятник Герою, которого находкинцы знают и помнят до сих пор. Тёплые слова благодарности за сына сказал матери погибшего Героя Евгении Кононовой глава города Тимур Магинский. Она в свою очередь подчеркнула: её сын всегда говорил, что служит Родине, и для него это были не высокопарные слова: «Именно служу Родине, служу своему народу – это было его естество».

Участники церемонии единодушны во мнении, что мемориал — это наша память, наша история, время, одновременно остановившееся и ставшее бесконечностью.

«Сегодня мы открываем памятник Герою России, погибшему при исполнении служебного долга, подполковнику Александру Кононову. Ещё некоторое время назад, Девятого мая, когда участок памятника не был до конца благоустроен, у бюста появились несколько гвоздик – кто-то оставил их в благодарность за свою жизнь, за мирное небо. Важно воспитывать в молодом поколении духовное богатство, уважение к истории, ощущение единства. Каждый раз, заходя в школу, дети будут помнить, что от их упорства, трудолюбия и мотивации сейчас зависит жизнь будущих поколений», – отметил генеральный директор ООО «Трансхимэкспорт» Алексей Воротников.

Восточно-Уральский терминал в порту Восточном – крупный стивидор на Дальнем Востоке. Он также имеет статус резидента Свободного порта Владивосток. Начиная с 1998 года компания активно инвестирует в развитие территорий Дальнего Востока. Кроме того, Восточно-Уральский терминал реализует социально значимые проекты, одним из которых стало открытие в Находке памятника 17 мая 2022 года.

«Для нас крайне важно, где мы живём. Это наш дом. И нас не может не радовать состояние города. Мы видим, что эти изменения - в лучшую сторону. У нашего предприятия есть благотворительный фонд, и у нас есть направления, куда инвестировать – это образовательные и патриотические программы, это спортивные программы. Наша задача по большому счёту - этот фонд насыщать. А задача уже руководства Восточно-Уральского терминала – реализовывать все эти программы», – сказал генеральный директор ООО «Трансхимэкспорт» Алексей Воротников.