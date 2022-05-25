В Челябинской области поймали 26 пьяных и 106 бесправных мотоциклистов

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25 мая 2022, 07:09 Анна Семенова

Мотоциклисты часто становятся участниками аварий. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Всего сотрудники ГИБДД выявили 289 нарушений со стороны владельцев железных коней.

В регионе провели профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Напомним, что сотрудникам ГИБДД на летний период выдают новый транспорт – двухколесный. Так проще отслеживать нарушителей и быстрее можно добраться до места ДТП.

Так мотовзвод полиции выявил 289 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. В том числе: 26 человек были пьяны за рулем, 104 ездили без прав, 22 владельца железных коней не зарегистрировали их должным образом. В ходе мероприятия было задержано и отправлено на спецстоянку 68 мотоциклов.

Цифры на сегодняшний день такие: за четыре месяца зафиксировано 32 ДТП, участие в которых приняли мотоциклисты. Один человек погиб, 14 получили различные травмы.