На iPhone 5 И iPhone 5C больше не будет работать мессенджер WhatsApp

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24 мая 2022, 22:40

Фото: pixabay.com

Люди, у которых «устаревших» смартфонов линейки iPhone, не смогут пользоваться популярным мессенджером WhatsApp. Об этом сообщает «АБН».

Для старых смартфонов от Apple будет отключена поддержка мессенджера WhatsApp, а именно модели iPhone 5 и iPhone 5C.

Разработчики мессенджера приняли решение отказаться от работы с 10 и 11 версий платформы операционной системы iOS. Именно на них прекратилось обслуживание моделей iPhone 5 и iPhone 5C, поэтому все пользователи этих смартфонов уже в ближайшее время не смогут использовать популярное приложение.

Отключения WhatsApp от 10 и 11 версии iOs предположительно состоится 24 октября 2022 года. После этого приложением смогут пользоваться только люди, у кого смартфон с версией системы 12 и новее.