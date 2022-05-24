За последние годы турфирмы потеряли доверие многих клиентов​

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24 мая 2022, 22:42 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Аналитики из Ipsos предоставили СМИ свои исследования, из которых следует, что туроператорам и агентам доверяют лишь 30% потребителей. В отрасли это значение минимальное. Железнодорожным перевозчикам доверяют 55% потребителей, сервисам онлайн-бронирования билетов – 44%, авиакомпаниям – 43%, гостиницам – 41%, а сервисам бронирования отелей – 38%. Эксперты отмечают, что компании-перевозчики и фирмы, специализирующиеся на бронировании билетов, демонстрируют неплохой уровень доверия, несмотря на закрытие популярных направлений и всевозможные отмены рейсов.

Аналитики из туротрасли полагают, что кризис доверия на рынке организованного туризма возник из-за больших долгов туристических фирм перед клиентами. Из-за ограничений в пандемию бизнес-долги перед туристами в 2020 году Ростуризм оценивал в 44 млрд рублей. Многие клиенты так и не смогли быстро вернуть средства за несостоявшиеся туры. Срок их выплат правительством продлён до следующего года. К началу нынешнего года задолженность сократилась до 6.4 млрд рублей. Но с началом масштабного геополитического кризиса общий размер долгов снова достиг отметки в 40 млрд рублей. Принципиальных решений по порядку выплат по «военным» турам принято не было. Туристы решают такие вопросы с туроператорами в индивидуальном порядке.

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова настаивает, что данные долги образовались у турбизнеса из-за «обстоятельств непреодолимой силы». По её мнению, на этом фоне реального кризиса доверия на рынке пока ещё нет. Массовых случаев отказов туристов от услуг операторов не наблюдается. Но всё же госпожа Осипова не исключает, что по некоторым направлениям увеличилась доля самостоятельных туристов, например в тот же Крым. Туда из-за отсутствия авиасообщения турбизнес не может формировать чартерные рейсы и турпакеты.