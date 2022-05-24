Врачи в Видном спасли женщину после аварии

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24 мая 2022, 22:04

Фото: pixabay.com

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о спасении в Видном пациентки с COVID-19.



37-летнюю женщину после дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу с переломами вертлужной впадины тазовой кости и ребер. Также у пациентки был закрытый вывих левого бедра, обширные рваные раны правого бедра и левого коленного сустава. Картину дополнял травматический шок.



Заведующего седьмым инфекционным отделением Ибрагим Абакаров рассказал, что в первую очередь проводились мероприятия для ускорения заживления обширных инфицированных ран. Далее была стабилизация тазового кольца с помощью титановой пластины и фиксация фрагмента на задней колонне вертлужной впадины. Операция заняла шесть часов и прошла успешно, пациентка активизировалась уже на третьи сутки.



Параллельно с этим женщине проводили терапию от новой коронавирусной инфекции. Сейчас пациентку выписали, но она находиться под наблюдением специалистов по месту жительства.