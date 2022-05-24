Эксперт Джабаров рассказал о популярных профессиях среди женщин

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24 мая 2022, 21:59

Фото: pixabay.com

За последние годы женщины стали активно делать себе успешную карьеру наравне с мужчинами, а иногда даже превосходят их в профессиональном плане. PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров рассказал «Вечерней Москве», в каких сферах женщины проявляют себя наиболее ярко как специалисты своего дела.

«Действительно, есть такая тенденция в последние годы, что женщины более мотивированы на карьерный рост, чем мужчины. Я связываю такие перемены с тем, что, например, женщин в сфере информационных технологий становится все больше. Этот факт сильно влияет, так как в IT-сферу идут сильно мотивированные представительницы прекрасного пола», — рассказал эксперт.

PR-менеджер отметил, что женщины преуспели в сфере маркетинга, финансовой области, а также дизайна и других творческих профессий.

Джабаров считает, что сейчас женщины составляют достойную конкуренцию мужчинам в карьерном плане. Более того, в каких-то моментах они проявляют более сильную мотивированность на результат.